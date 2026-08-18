Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных

В начале рабочей недели клиенты Swedbank начали получать мошеннические письма с предложением обновить банковские данные. Письма выглядят как обращение к клиентам банка, однако Swedbank их не отправлял. Если перейти по ссылке и ввести запрашиваемую информацию, она может попасть к злоумышленникам.

В банке напоминают: когда клиенту действительно необходимо обновить данные, Swedbank связывается с ним через интернет-банк. Переходить по ссылкам из электронных писем для этого не нужно. Вместо этого следует самостоятельно открыть интернет-банк, авторизоваться и проверить или обновить необходимую информацию.

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Распознать мошенническую рассылку помогают и детали самого письма. В частности, сейчас такие сообщения приходят с адреса noreply@setshape.com, который не связан со Swedbank. При этом мошенники могут использовать и другие адреса.

Особое внимание стоит обратить на ссылку «Pievienoties» («Присоединиться»). Она ведет не на официальный ресурс банка, а на поддельную страницу, созданную для получения личных данных. В Swedbank призывают не открывать подобные ссылки и использовать для связи с банком только интернет-банк.

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Мошенники в последнее время используют и имя CSDD. Они создавали поддельные страницы предприятия, а после недавней кибератаки, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к историческим данным о платежах, жителям рекомендуют особенно внимательно относиться к сообщениям, которые якобы поступают от CSDD.

Чтобы не стать жертвой такой схемы, жителей призывают проверять информацию только через официальные ресурсы. Если речь идет о CSDD, следует самостоятельно заходить на официальный сайт предприятия, а не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

Если данные уже были введены на мошеннической странице, клиентам Swedbank рекомендуют незамедлительно связаться с консультационным центром банка по телефону 67444444.