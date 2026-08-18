18 августа 2026, 16:35 Наталья Гудемчук/LETA

Две рижанки перевели «ясновидящим» 157 000 евро - обещанного счастья в личной жизни они так и не получили

Две рижанки перевели «ясновидящим» 157 000 евро - обещанного счастья в личной жизни они так и не получили

Госполиция Риги получили два заявления от женщин, которые после обращения к «ясновидящим» отдали им общей сложности 157 000 евро. Обещанной помощи они так и не получили, сообщает агентство LETA.

По обоим случаям начаты уголовные процессы.

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По имеющейся у полиции информации, обе женщины увидели в Facebook рекламу услуг «ясновидящих». В одном случае «ясновидящая» предлагала психологическую помощь и ритуал для снятия проклятия, а в другом обещала провести магический ритуал и наладить личную жизнь.

В течение длительного времени женщины общались с мошенницами и передавали им крупные суммы денег. Одна потерпевшая отдала 118 000 евро, другая - 39 000 евро.

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В одном из случаев женщина не только переводила деньги на банковские счета, но и по указанию мошенников положила наличные в посылочный автомат, после чего передала их курьеру.

В обоих случаях женщины в какой-то момент поняли, что обещанные магические ритуалы не дали результата. Они попытались снова связаться с «ясновидящими», однако те уже не отвечали на их звонки.

В Госполиции отмечают, что это не единственный случай, когда жители Латвии теряли деньги, поверив мошенникам, предлагающим различные эзотерические услуги.

Полиция призывает жителей внимательно оценивать подобные предложения. Мошенники могут использовать желание человека найти решение личных или других проблем, предлагая якобы простой способ помочь. Позже они начинают требовать все больше денег за дополнительные консультации, ритуалы и другие услуги.

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