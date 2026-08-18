День рождения Риги посетили около 300 тысяч человек. Но праздник продолжается

Праздничные мероприятия, посвященные 825-летию Риги, по оценке организаторов, посетили около 300 000 жителей и гостей столицы, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Основные события прошли на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Узварас, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и на других площадках города.

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Одним из крупных событий программы стал Red Bull Showrun - спортивно-развлекательное мотошоу, которое прошло в центре столицы. Праздничную программу также дополнило музыкальное световое представление на Даугаве. После него мероприятия продолжались до поздней ночи при участии диджеев.

При этом празднование 825-летия Риги еще не завершилось

В течение августа продолжается программа «Музыкальные парки» на эстраде Дзегужкалнс, в парке дворца Зиемельблазма, Верманском саду и Калнциемском квартале.

Также проходят мероприятия Месяца уличного искусства на Саркандаугаве.

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В конце августа запланированы еще несколько событий. 29 августа в новом центре традиционной культуры и ремесел Īrga на улице Яуниела, 29A состоится праздник традиционной культуры «Rīga rada».

В тот же день на пляже Вакарбулли пройдет «Ночь древних огней» («Senās uguns nakts») - одно из завершающих событий праздничного августа в Риге. Оно состоится 29 августа с 18:00 до 23:00. Вход свободный.

Основная программа называется «Uguns atbalss» («Эхо огня»):

18:00 - выступления коллективов по интересам Рижской Болдерайской новой основной школы;

- выступления коллективов по интересам Рижской Болдерайской новой основной школы; 19:00 - концерт Анце Краузе и Яниса Страздса;

- концерт Анце Краузе и Яниса Страздса; 20:00 - огненный ритуал и зажжение костров ;

- ; 20:30 - выступление Катриня Диманта и группы Zeltrači , песни и танцы;

- выступление Катриня Диманта и группы , песни и танцы; 22:00 - концерт группы YŪT.

Программа не ограничится музыкой. В течение всего вечера будут работать две мастерские. Вместе с художницей Элиты Патмалниеце ученики и преподаватели местной художественной школы создадут большой экологический арт-объект «Огненный цветок».

Еще одна площадка будет посвящена исследованию Балтийского моря. В рамках дискуссии «Морской мусор - на вес золота, или что скрывает Балтийское море» детям и взрослым предложат попробовать себя в роли исследователей и познакомиться с методами, которыми пользуются ученые.