Демографический разрыв в Латвии продолжает увеличиваться

Демографическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться: за первые шесть месяцев 2026 года в стране зарегистрировали 5547 новорожденных - на 4,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом число умерших выросло, и разрыв между смертностью и рождаемостью достиг почти 8000 человек.

По предварительным данным Центрального статистического управления, с января по июнь в Латвии зарегистрировали 13 384 смерти. Это на 142 случая, или 1,1%, больше показателя первой половины 2025 года.

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В результате за полгода умерших оказалось на 7837 больше, чем родившихся. Годом ранее разница составляла 7433 человека. Таким образом, естественная убыль населения за год стала еще заметнее.

Снижение рождаемости затронуло и мальчиков, и девочек, хотя показатели изменились неодинаково. Среди зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков - на 6,8% меньше, чем годом ранее. Девочек родилось 2720, что на 2% меньше показателя первой половины 2025 года.

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Только в июне в стране зарегистрировали 958 новорожденных: 504 мальчика и 454 девочки. Это на 46 детей, или 4,6%, меньше, чем в июне прошлого года.

Одновременно сокращается и число браков. За первые шесть месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 3733 брака - на 8,9%, или 364 брака, меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

На 1 июля, согласно предварительной оценке, в Латвии проживало около 1,832 млн человек.