Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль

Четырех мужчин, предположительно граждан Камеруна, задержали во вторник утром в Кекавском крае. Полицию вызвал местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине и заявил, что они напали на автомобиль.

После сообщения экипаж муниципальной полиции отправился на Рижскую объездную дорогу, на участок между круговым перекрестком в Даугмале и Рижской ГЭС. Во время осмотра ближайшей территории полицейские обнаружили в канаве четырех мужчин, которые там прятались.

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На место вызвали Государственную полицию и Государственную пограничную охрану. Задержанных передали пограничникам, которые занимаются дальнейшим оформлением дела в соответствии со своей компетенцией.

По данным Государственной пограничной охраны, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе предотвратили 45 попыток незаконного пересечения. С начала года их число достигло 9932.

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В Кекавской краевой думе призвали жителей сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных ситуациях. Именно информация местного жителя позволила оперативно направить экипаж к месту происшествия.

Усиленный режим охраны на границе с Беларусью продлен до конца этого года. Он действует в Лудзе и ряде волостей Лудзенского края, Краславе и волостях края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. Еще 31 человеку разрешили въезд по гуманитарным соображениям. Для сравнения, в 2024 году было пресечено 5388 попыток, а по гуманитарным причинам приняли 26 человек.