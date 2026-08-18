airBaltic получила временную отсрочку по выплатам почти на 28 млн евро

Кредиторы латвийской авиакомпании airBaltic согласились отложить два ближайших процентных платежа по облигациям. Вместо выплаты почти 27,6 млн евро наличными эта сумма будет добавлена к основному долгу компании. Решение дает перевозчику дополнительное время для стабилизации финансового положения.

Речь идет о платежах, которые должны были состояться 14 августа и 14 ноября. Каждый из них составляет 13,775 млн евро. Таким образом, airBaltic сможет сохранить в ближайшие месяцы почти 28 млн евро денежных средств, которые иначе пришлось бы направить на обслуживание долга.

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За капитализацию процентов проголосовали более 75% участвовавших в голосовании держателей облигаций. На собрании при этом были представлены владельцы более четверти общей основной суммы выпущенных облигаций.

Кредиторы пошли компании навстречу и по другим условиям. До 14 ноября 2026 года airBaltic временно освобождена от требования соблюдать установленный минимальный уровень ликвидности, а также от ряда обязательств, связанных с резервным счетом для обслуживания облигаций. Кроме того, были изменены некоторые правила уведомления и требования к кворуму для будущих собраний держателей облигаций.

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При этом ключевой для компании вопрос на этот раз даже не рассматривался. Речь идет о привлечении временного финансирования на 225 млн евро.

Именно привлечение этих 225 млн евро является одним из ключевых пунктов нового бизнес-плана авиакомпании. airBaltic рассчитывает получить временное финансирование от держателей облигаций, при этом часть существующих облигаций планируется конвертировать в капитал компании.

Финансовая нагрузка на airBaltic остается высокой. В 2024 году авиакомпания выпустила облигации на 380 млн евро с годовой процентной ставкой 14,5%. Из этой суммы государство Латвии приобрело облигации на 50 млн евро.

Нынешнее решение кредиторов фактически дает airBaltic передышку, но не уменьшает ее задолженность. Отложенные почти 28 млн евро не списываются - они увеличат основную сумму долга компании.