17 августа 2026, 08:57 Валерия Леонова

Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров

Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров

Рижский международный автовокзал переходит под контроль частного инвестора после завершения сделки, история которой началась почти три десятилетия назад. 49,99% акций автовокзала, принадлежавшие дочерней компании Rīgas satiksme - SIA Rīgas acs, проданы компании RIVARO Holding за 3,82 млн евро.

Договор был заключен 14 апреля 2026 года, а летом сделку одобрило правительство. Об этом сообщает программа TV3 «Nekā personīga».

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Покупателем стала RIVARO Holding, принадлежащая действующему акционеру автовокзала Сергею Сердюкову и его сыну Василию. После приобретения пакета компания получила контроль над предприятием. На счетах автовокзала на конец прошлого года находилось более 3 млн евро.

Продажа стала завершением длительного процесса приватизации. Его история началась еще в 2000 году, когда правительство Андриса Шкеле решило половину акций автовокзала передать Рижской думе, а оставшуюся часть предложить частным акционерам. Сергей Сердюков, который ранее открыл на территории автовокзала кафе, получил 25% акций и стал крупнейшим частным акционером.

В последующие годы между акционерами возникали разногласия относительно развития объекта. В частности, Сердюков выступал за строительство торгового центра, тогда как муниципальная сторона рассматривала возможность инвестиций в реконструкцию самого автовокзала. В итоге муниципальные акции оказались в структуре Rīgas satiksme через ее дочернее предприятие Rīgas acs.

Почему автовокзал решили продать

По словам исполнительного директора Риги Яниса Ланге, решение не было неожиданным. Еще в 2022 году Рижская дума получила рекомендации Конкурентного совета прекратить участие в Rīgas acs. В муниципалитете пришли к выводу, что для выполнения своих функций Риге не обязательно сохранять долю в автовокзале.

Для поиска покупателя привлекли KPMG Baltics. Компания связалась со 109 потенциальными инвесторами в Латвии и Европе. Семь из них подписали соглашения о конфиденциальности, четыре представили необязательные предложения, а два - окончательные. Победителем признали RIVARO Holding.

Поскольку Рижский автовокзал относится к критической инфраструктуре, сделка потребовала проверки служб безопасности и согласования правительством.

Полученные Rīgas satiksme 3,82 млн евро компания намерена использовать для приобретения новых автобусов.

Новый владелец обещает вложить более 5 млн евро

Финансирование покупки предоставила Signet banka. Сергей и Василий Сердюковы заложили свои доли в RIVARO Holding для получения кредита на 8,8 млн евро. Эта сумма соответствует стоимости сделки и более чем 5 млн евро, которые инвесторы обещали вложить в развитие автовокзала.

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Официально Rīgas satiksme также сообщает, что RIVARO Holding планирует инвестировать более 5 млн евро в развитие автовокзала и повышение его конкурентоспособности. При этом работа автовокзала должна сохраниться на нынешнем месте.

Покупатель рассматривает проект как долгосрочный и видит автовокзал важной частью транспортного узла Риги наряду с Rail Baltica, городским общественным транспортом, Центральным рынком и историческим центром.

Новые владельцы также начали переговоры с миноритарными акционерами о выкупе их долей. По данным TV3, в результате они рассчитывают получить около 90% акций. RIVARO Holding отрицает, что рассматривает покупку как подготовку к последующей перепродаже предприятия.

Что будет с автовокзалом

Для пассажиров в ближайшей перспективе ничего принципиально не меняется. Рижский международный автовокзал ежедневно обслуживает около 450 региональных и 60 международных рейсов, а за год через него проходят около 6 млн человек.

Председатель правления автовокзала Вайра Громуле заявила, что новый владелец обещает сохранить нынешнюю функцию объекта и не планирует кардинальных изменений в короткие сроки.

При этом долгосрочная трансформация автовокзала практически неизбежна. Его работу уже осложняет строительство Rail Baltica, из-за которого территория комплекса стала меньше. Дополнительные изменения может принести реформа общественного транспорта Риги.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает создание мобильных узлов на окраинах столицы, где будут пересекаться различные виды транспорта. В таком случае часть конечных остановок пригородных автобусов может быть перенесена из центра Риги на окраины.

В Rīgas satiksme признают, что реформа может повлиять на работу автовокзала, но не рассматривают его закрытие. Автовокзал останется, но определенно ожидается его трансформация.

При этом территориальное планирование исторического центра предусматривает использование этой территории именно для работы автовокзала. Поэтому на данный момент оснований говорить о смене назначения участка нет.

Таким образом, продажа муниципальной доли завершила почти 30-летнюю историю приватизации Рижского автовокзала. Теперь развитие одного из главных транспортных узлов столицы будет зависеть от нового владельца, который обещает вложить в объект более 5 млн евро, а также от будущих изменений транспортной системы Риги.

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