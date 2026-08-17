Рига потратит 3,5 млн евро на «зеленые коридоры» в центре: что изменится на улицах

Исторический центр Риги станет одним из главных полигонов муниципальной программы по адаптации города к изменению климата. На озеленение улиц и создание так называемых зеленых коридоров направят до 3,52 млн евро, причем около 3 млн евро поступят из Европейского фонда регионального развития.

Часть проекта затронет и организацию парковки в центре.

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Рижское самоуправление заключило договор на реализацию проекта «Развитие и внедрение зеленой инфраструктуры в историческом центре Риги». Его задача - создать новые и обновить существующие зеленые зоны на нескольких центральных улицах, одновременно улучшив управление дождевой водой.

Дума рассчитывает, что новая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского «острова тепла», снизить нагрузку на ливневую канализацию во время дождей и сделать центральные улицы более комфортными для пешеходов.

Какие улицы изменятся

Работы запланированы сразу на нескольких участках.

В программу входят:

улица Аусекля - около 450 метров;

улица Элизабетес от улицы Экспорта до улицы Кр. Барона - около 1,7 километра;

улица Кр. Валдемара от бульвара Райня до улицы Шарлотес - около 1,8 километра;

сквер у перекрестка улиц Кр. Валдемара и Бриана;

зеленая территория возле Рижского французского лицея по адресу Кр. Валдемара, 48.

В общей сложности зеленая инфраструктура должна охватить около 1,4 гектара. Идея заключается в том, чтобы связать существующие зеленые территории центральной части города - в том числе Виестурдарзс, парк Кронвалда, Эспланаду и Верманский сад - новыми зелеными участками.

Это будут не только клумбы

Проект предусматривает значительно более сложную систему, чем обычное благоустройство газонов.

Вдоль улиц планируется создать новые полосы насаждений и соединить существующие участки озеленения. Муниципалитет собирается использовать луговые посадки, многолетние растения, злаки и кустарники.

Предполагается, что разнообразная растительность будет способствовать улучшению качества воздуха, снижению температуры и сохранению биоразнообразия в городе.

Отдельное направление проекта - дождевые воды.

Вместо того чтобы максимально быстро отводить воду в канализацию, ее часть хотят задерживать и направлять в почву. Для этого предусмотрены специальные решения в полосах между тротуарами и насаждениями, а также дождевые сады на более крупных зеленых территориях.

Муниципалитет также планирует создать систему полива - так называемую скважину-«спицу». В зеленых зонах появятся скамейки, велопарковки, урны и информационные стенды, в том числе с информацией шрифтом Брайля.

Что будет с парковками

Это, пожалуй, наиболее чувствительная для автомобилистов часть проекта.

Во время реализации программы муниципалитет намерен проанализировать расположение существующих парковочных мест и необходимость изменения организации движения.

Особое внимание будет уделено парковке на тротуарах. В официальном описании проекта говорится, что будут искать возможности оптимизировать ее размещение и, насколько это возможно, предусмотреть парковочные места только в зоне проезжей части.

Это означает, что часть нынешних парковочных мест на тротуарах действительно может исчезнуть. Однако утверждать, что их уже решили полностью ликвидировать, пока преждевременно: сначала должен пройти анализ транспортных и пешеходных потоков, а конкретные решения еще предстоит определить.

Особенно непростым вопрос может оказаться на улице Кр. Валдемара, одной из наиболее загруженных магистралей центра.

Перед выбором решений должны быть проведены исследования территории, включая анализ движения пешеходов и других пользователей улиц. После этого для каждого участка выберут наиболее подходящие и устойчивые решения.

Поэтому фотографии будущих «зеленых коридоров» сейчас фактически могут быть только концептуальными: окончательный набор растений, конфигурация отдельных участков и изменения транспортной схемы будут зависеть от результатов исследования.

Сколько это стоит

Максимальная стоимость проекта составляет 3 523 959 евро.

Из этой суммы:

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2 995 365 евро - финансирование Европейского фонда регионального развития;

528 594 евро - софинансирование Рижского самоуправления.

Таким образом, доля города составляет примерно 15% общей суммы, а около 85% финансирования обеспечивает европейский фонд.

Сам проект финансируется в рамках европейской программы, направленной на адаптацию к изменению климата и снижение связанных с ним рисков. Договор о финансировании был заключен еще в июне 2025 года, а в июле 2026-го Рижская дума сообщила о заключении договора непосредственно на реализацию проекта.

Почему именно сейчас

Одна из причин появления подобных проектов - изменение характера городской среды.

Летом асфальт и другие твердые поверхности нагреваются значительно сильнее, чем зеленые зоны. В плотной городской застройке это способствует формированию так называемого острова тепла - ситуации, когда температура в городе оказывается выше, чем на менее застроенных территориях.

Вторая проблема - сильные ливни. Большое количество асфальта и бетона не позволяет воде быстро впитываться в землю. В результате за короткое время резко увеличивается нагрузка на систему ливневой канализации.

Зеленые участки с почвой и растительностью позволяют одновременно задерживать часть дождевой воды и создавать комфортную городскую среду.

Именно эти две задачи - жара и ливни - официально названы среди основных причин реализации рижского проекта.

Зачем Риге луговые растения

Интересно, что муниципальная концепция предполагает отход от исключительно традиционных городских газонов.

Вместо того чтобы использовать только коротко подстриженную траву, проект предусматривает луговые посадки, многолетники, злаки и кустарники. Такой подход позволяет создать более разнообразные растительные сообщества и увеличить количество зеленой массы на отдельных участках.

При этом возникает вполне практический вопрос: насколько хорошо такая система будет работать в условиях Риги и насколько качественно город сможет ее обслуживать.

Это особенно актуально в засушливые периоды. Если зеленые зоны должны действительно охлаждать улицы, задерживать воду и поддерживать биоразнообразие, растения должны не только посадить, но и обеспечить им нормальные условия для роста.

На этом фоне возникает и еще один вопрос - уже не столько к самому проекту, сколько к городской практике ухода за зелеными территориями.

В июле Рига переживала теплый период. Например, 13 июля синоптики прогнозировали в столице около +25 градусов, а максимальная температура по Латвии должна была достигать +28.

Коротко подстриженный газон имеет меньше растительной массы и быстрее пересыхает. Более высокая трава, напротив, способна дольше удерживать влагу и частично защищать почву от перегрева.

Договор предусматривает выполнение работ в течение 12 месяцев. За реализацию отвечает Департамент городской среды и мобильности Рижского самоуправления совместно с другими муниципальными структурами. Исполнителем работ определена компания SIA BC Projekts.

При этом весь проект в целом рассчитан до конца 2027 года.

Иными словами, речь идет не о том, что завтра улица Кр. Валдемара превратится в сельскую дорогу с цветущими лугами. Сначала предстоит исследование, проектирование конкретных решений, анализ парковок и транспортных потоков, а затем уже практическая реализация.

Рижский эксперимент стоимостью 3,5 млн евро покажет, насколько эффективно в условиях плотной городской застройки можно совместить озеленение, борьбу с жарой, управление дождевой водой и интересы автомобилистов и пешеходов.