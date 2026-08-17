Погода на этой неделе: больше дождей и меньше тепла

Лето потихоньку уходит. На следующей неделе в Латвии ожидается более дождливая и прохладная погода. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на погоду в стране будут влиять циклоны, поэтому дожди станут частыми, а температура воздуха немного снизится, сообщают синоптики.

При этом на большей части территории Латвии днем по-прежнему будет около +20 градусов или немного выше. К концу недели вероятность более интенсивных осадков возрастет.

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В понедельник местами ожидаются сильные ливни и грозы

В понедельник на большей части территории Латвии будут развиваться дождевые облака, которые местами принесут сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики.

Днем сохранится слабый или умеренный западный ветер. Во время грозы местами возможны резкие порывы ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18…+22 градуса.

В Риге облачность постепенно увеличится, начиная с середины дня временами будет идти дождь, а во второй половине дня возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, воздух прогреется до +20…+21 градуса.

Во вторник зона осадков преимущественно затронет Латгалию. На крайнем востоке страны дождь может быть более продолжительным.

Ветер в эти дни ожидается преимущественно слабым, сначала западного направления, а затем постепенно сменится на северный. Днем температура воздуха будет держаться около +20 градусов. Ночью во многих местах температура не опустится ниже +10…+15 градусов.

В середине недели дожди будут не везде

В середине недели характер погоды существенно не изменится. Латвия по-прежнему будет находиться под влиянием циклонов, однако осадки будут распределяться неравномерно.

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Положение дождевых зон будет меняться изо дня в день, поэтому в некоторых районах дождевые облака могут пройти стороной. Существенного усиления ветра синоптики не прогнозируют.

Конец недели - особенно дождливый?

На конец недели прогнозируется высокая вероятность интенсивного и продолжительного дождя. По предварительным прогнозам, он может начаться в ночь на субботу и продолжиться в течение дня.

Осадки могут быть связаны с активным циклоном, который, возможно, пересечет Латвию с юга.

При этом синоптики отмечают, что прогноз на конец недели может измениться.

А как водичка?

Однако на официальных пляжах Риги по-прежнему сохраняется теплая вода, свидетельствует информация Рижской муниципальной полиции.

Самая теплая вода в озере Бабелитис, в Болдерайском карьере и в Даугаве у Кипсалы, где температура воды составляет +22 градуса.

В Кишэзерсе температура воды составляет +21 градус, а в Даугаве у Луцавсалы и в Румбуле - +20 градусов.

В других местах для купания температура воды ниже. На пляже в Вакарбулли температура воды составляет +18 градусов, а в Даугавгриве и Вецаки - +17 градусов.