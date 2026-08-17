Почти 1000 детей в Латвии ждут возможности обрести семью: стартует кампания по поиску приемных родителей

Ассоциация Детских посёлков SOS призывает латвийцев становиться приемными родителями, опекунами и усыновителями.

Ассоциация Детских посёлков SOS начинает кампанию «В очереди за семьей», которая должна привлечь внимание общества к тысяче детей, находящимся вне семьи и нуждающимся в возможности обрести семью, сообщает агентство LETA.

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Кампания стартует в понедельник, 24 августа, с 13 до 14 часов на лугу около дома №1 на улице Узварас в Бауске.

В рамках мероприятия также откроют символический объект «В очереди за семьей».

Кампания в течение нескольких месяцев будет проходить в регионах Латвии. Ее цель - привлечь внимание к вопросам приемных семей и познакомить общество с историями детей, находящихся под опекой вне семьи. По данным ассоциации, сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут возможности обрести семью, при этом статус приемной семьи и возможность принять детей имеют 654 семьи.

В мероприятии по случаю открытия кампании примут участие председатель правления Ассоциации Детских посёлков SOS Илзе Палейя, заместитель председателя Баусской краевой думы Линда Абу Мери и приемный родитель из Баусского края Рита Лайка, которая за более чем 15 лет приняла и вырастила 20 приемных детей.

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Кроме того, в рамках мероприятия состоится символическое подписание меморандума, подтверждающего намерение улучшать положение приемных семей в Латвии и заботиться о том, «чтобы каждый ребенок получил детство».

Как сообщалось ранее, аналитический обзор работы сиротских судов за 2025 год, подготовленный Центром защиты детей, свидетельствует о том, что в прошлом году статус приемной семьи получили 40 семей, а у 63 приемных семей этот статус был прекращен. Таким образом, уже третий год подряд число семей, у которых прекращается статус приемной семьи, превышает число семей, получивших такой статус.

Для сравнения, в 2024 году статус приемной семьи получили 42 семьи, а у 50 приемных семей он был прекращен. В 2023 году статус получили 51 семья, а у 57 семей он был прекращен.

Причины прекращения статуса приемной семьи были разными. В некоторых случаях они были связаны с личными обстоятельствами, например потерей мотивации, проблемами со здоровьем, эмоциональным выгоранием или изменениями в занятости. В других случаях на прекращение статуса повлияли семейные обстоятельства, в том числе развод, рождение ребенка или смена места жительства. В прошлом году у трех приемных семей статус был отозван из-за нарушений.

В 2025 году в Латвии насчитывалось 654 приемные семьи, тогда как в 2024 году их было 686. В последние четыре года число приемных семей продолжает сокращаться.

Всего в прошлом году на попечении вне семьи находились 5160 детей, что меньше, чем в 2024 году, когда таких детей было 5341. При этом Центр защиты детей отмечает, что изменения за один год пока не позволяют сделать вывод о формировании устойчивой тенденции.