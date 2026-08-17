17 августа 2026, 13:30

Пляж, покрытый водорослями, расколол Threads: убирать или не трогать?

Пляж, покрытый водорослями, расколол Threads: убирать или не трогать?

Обычное летнее фото пляжа неожиданно превратилось в маленькую войну мнений. Пользовательница Threads по имени Guna выложила ролик с побережья Лиепаи, где песок местами полностью скрыт под слоем выброшенных морем водорослей и морской травы, - и задала простой, казалось бы, вопрос: почему это никто не убирает?

«В Испании, например, водоросли, морская трава регулярно собираются с помощью специальной техники, особенно в сезон. Лиепая - прекрасный город, и пляж должен быть визитной карточкой🧐, может быть, это лучше для экологии?», - написала Guna, честно признав, что у природного скопления водорослей, возможно, есть и экологический смысл. Но именно эта оговорка не остановила волну комментариев - она её, наоборот, спровоцировала.

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Техника против природы

Комментаторы моментально разделились на два лагеря. Одни требовали, чтобы пляж содержали в порядке - курортный город не может выглядеть заброшенным именно в сезон, когда сюда едут туристы. Другие вступились за водоросли: мол, это естественный процесс, а не мусор, и вмешательство человека способно навредить больше, чем помочь.

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«И как это всё убрать, ещё больше не разворотив пляж? Тяжёлая техника с грузовиками и бульдозерами там наездит так, что будет ещё некрасивее», - переживал один из комментаторов. На это Guna ответила, что речь не о тяжёлой технике: небольшие тракторы вполне справляются с уборкой, собирают водоросли и увозят, не оставляя следов.

Нашлись в дискуссии и те, кто предпочёл иронию спору. «Возможность бесплатно принять грязевые процедуры», - пошутил один пользователь, на что Гуна заметила: грязи там, по её ощущениям, маловато. Другая комментаторша и вовсе назвала происходящее честным напоминанием - это море, и при определённом ветре водоросли выбрасывает на берег так природа устроена. Уберёшь утром - к вечеру или следующему дню будет то же самое.

Спор не только про водоросли

По ходу обсуждения выяснилось, что похожая картина знакома жителям и других латвийских курортов - упоминалась, в частности, Юрмала. А кто-то из участников спора перевёл разговор на приоритеты муниципалитетов и то, куда вообще уходят бюджетные деньги. Гуна в ответ подчеркнула: регулярная уборка водорослей, по её мнению, не должна создавать для города непосильные расходы.

За внешне бытовым вопросом «убрать или не убрать» на самом деле скрывается вечный латвийский спор - между образом ухоженного туристического побережья, которым принято гордиться, и уважением к естественным процессам природы, которую здесь тоже принято беречь. Обе стороны в этом споре по-своему правы, и, судя по комментариям под постом, единого мнения на этот счёт в обществе пока нет.

А как считаете вы: пляж с водорослями - это неухоженность или просто море, которое ведёт себя как море?

По вашему мнению, пляж с водорослями это...

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