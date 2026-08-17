Крестный ход с иконой «Достойно есть» прибыл в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой

pravoslavie.lv|Влад Суриц

Сегодня, 17 августа, из Риги в Спасо-Преображенскую пустынь в Валгунде под Елгавой прошел покаянный Крестный ход с чтимым списком иконы Пресвятой Богородицы «Достойно есть», организованный Латвийской Православной Церковью. Около 19 часов участники Крестного хода прибыли в пустынь.

Рано утром перед началом Крестного хода у храма Нерукотворного Образа Спасителя в Риге по благословению митрополита Рижского и всея Латвии Александра был совершен молебен, который возглавил епископ Елгавский Иоанн.

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Епископу Иоанну сослужили благочинный Рижского округа протоиерей Иаков Присяжнюк, секретарь Синода Латвийской православной церкви протоиерей Олег Пелевин, настоятель храма Нерукотворного Образа Спасителя игумен Макарий (Кириллов) и духовенство Рижской епархии Латвийской православной церкви.

В напутственном слове епископ Иоанн пожелал всем сил и Божьей помощи в пути.

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После молебна участников Крестного хода окропили святой водой и под пение молитвы «Царица моя Преблагая», тропарей «Достойно есть», «Богородице Дево, радуйся» и других песнопений верующие подняли икону «Достойно есть», после чего Крестный ход направился в Спасо-Преображенскую пустынь.

Протяженность пути составила 46 километров.

Около 19 часов участники прибыли в пустынь, где завершили свой путь.