Кибератака на CSDD: правительство Латвии созывает экстренное заседание

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Завтра, 18 августа, состоится экстренное заседание правительства Латвии, темой которого станет кибератака на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), в результате которой злоумышленники получили частичный доступ к информационным системам, в том числе к архивам платежных квитанций за услуги CSDD, сообщает агентство LETA.

Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные персональные данные. В частности - персональные коды или регистрационные номера, имена, фамилии или названия компаний, сведения о платежах и датах их проведения, государственные регистрационные номера автомобилей и адреса.

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«Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целевых попыток мошенничества», - отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс.

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В связи с этим CSDD и Cert.lv призывают жителей проявлять особую осторожность при получении электронных писем, SMS и других сообщений, которые якобы отправлены от имени CSDD. В таких случаях рекомендуется проверить подлинность сообщения и уточнить информацию на сайте e.csdd.lv.