Электронный адрес в Латвии не будет доступен и в понедельник

Электронный адрес (e-adrese) не будет доступен и в понедельник, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве цифрового развития (VDAA).

Ранее агентство сообщало, что e-adrese будет недоступен с 22:00 14 августа до конца 16 августа в связи с плановыми техническими работами. Однако в понедельник утром VDAA сообщило о продлении работ.

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В агентстве пояснили, что перенос сроков связан с миграцией данных в рабочую среду системы. Она проходит медленнее, чем предполагалось по результатам предварительных тестов. На объем переносимых данных существенно влияет большое количество адресатов и отправленных сообщений, накопившихся в системе e-adrese.

С учетом фактического объема данных и хода миграции для завершения технических работ потребовалось дополнительное время.

Цель работ - усилить кибербезопасность системы и обеспечить ее соответствие актуальным требованиям безопасности. Для этого решение e-adrese переносится на облачный сервис, находящийся в ведении государственного предприятия Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

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На время технических работ функциональность e-adrese полностью приостановлена. Сервис недоступен как на портале Latvija.gov.lv, так и в системах документооборота и бухгалтерских интеграциях учреждений и юридических лиц, в том числе на портале parvaldiba.lv.

Это означает, что государственные и муниципальные учреждения, жители и предприятия временно не могут отправлять и получать сообщения через e-adrese, включая электронные счета (e-rēķini). Кроме того, на портале Latvija.gov.lv недоступно выполнение тех услуг, при которых необходимо заполнять и подавать электронные формы.

После завершения технических работ функциональность e-adrese будет полностью восстановлена. Пользователям будут доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные до начала работ, а также новые входящие сообщения.

При этом сам портал Latvija.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и Единый модуль входа - система аутентификации пользователей - во время технических работ продолжают работать в обычном режиме.