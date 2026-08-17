Дожди, туман и до +20 °C: прогноз погоды на вторник

LSM

Во вторник вечером в некоторых районах Латвии пройдут дожди, местами образуется туман. Днем в Латгалии ожидаются продолжительные ливни.

Сегодня ночью и завтра днем будет преимущественно облачно, исключение составит Курземе, где во вторник ожидается солнечная погода.

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В течение дня на большей части территории страны будут идти дожди, причем в Латгалии ожидаются продолжительные ливни.

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Ночью температура воздуха опустится до +9…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +14 градусов в Латгалии и до +20 градусов в Курземе.

В Риге во вторник будет преимущественно облачно, вероятность осадков невысокая. Ночью будет безветренно, температура составит +14 градусов. Днем будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха не превысит +19 градусов.