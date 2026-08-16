«Золотая свая» на Даугаве может остаться памятником незавершенному проекту

Будущее двух крупных транспортных проектов Латвии выглядит все менее определенным. У Rail Baltica остается огромный вопрос с финансированием первого этапа, а перспективы второго участники подкаста TV3 «Шведский стол» (Zviedru galds) фактически не видят. Одновременно airBaltic, по их мнению, может оказаться в ситуации, когда государству придется думать уже не о развитии авиакомпании, а о ее «мягкой посадке».

Первые решения по Rail Baltica ожидаются в середине сентября. За годы обсуждений вокруг проекта накопилась усталость: о проблемах говорят регулярно, но заметных изменений за этим, по мнению участников подкаста, почти не следует. Сейчас Латвия договорилась искать расходы, которые можно сократить.

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При этом ключевая проблема никуда не исчезла. Первый этап Rail Baltica оценивается примерно в 6 миллиардов евро, тогда как Латвии удалось мобилизовать около 1,5 миллиарда. Даже если в будущем многолетнем бюджете ЕС удастся получить еще около 2 миллиардов, стране придется искать дополнительные средства самостоятельно.

Наиболее неприятный вариант - новые заимствования на 1,5–2 миллиарда евро. Однако перед выборами мало кто готов открыто говорить о таком сценарии.

Еще один вопрос касается самой Риги. По нынешнему варианту поезда Rail Baltica должны идти в обход столицы, а значит, придется отдельно решать, как пассажиры будут добираться до города. От первоначальных амбиций проект при этом уже заметно отдалился.

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Журналист TV3 Иво Буткевич считает, что рассчитывать на реализацию второго этапа не стоит. Он раскритиковал слова Козловскиса о том, что план «Рижской дуги» якобы не отброшен.

«Меня на этой неделе больше всего рассердила цитата Козловскиса о том, что «мы этот план «Рижской дуги» никуда не отбросили», но ясно, что первый этап таков, каков он есть. Никакого второго этапа не будет. Никогда. Эта «золотая свая» на Даугаве у нас простоит ещё сто лет. Если кто-то воображает, что мы сделаем вариант, проходящий через Латвию, а потом на втором этапе пристыкуем Ригу, то второго этапа не будет. Когда кто-то справится (если справится) с первым этапом, то так проект и будет выглядеть. Никто не будет возиться со вторым», - прогнозирует журналист TV3 Иво Буткевич.

Не менее тревожный разговор в подкасте шел об airBaltic. Участники рекомендуют пассажирам на всякий случай страховать свои рейсы - прежде всего от возможной отмены.

Если авиакомпания все же будет объявлена банкротом, приоритетом государственной политики станет ее «мягкая посадка». По мнению участников обсуждения, Латвия сейчас как никогда близка к риску потерять airBaltic, причем интерес со стороны иностранных инвесторов также остается под вопросом.

На этом фоне у будущего правительства может возникнуть еще одна проблема - кадровая. С учетом финансовых и инфраструктурных рисков желающих возглавить Министерство сообщения, по мнению участников подкаста, может оказаться немного.