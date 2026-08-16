Спасенные в Литве амурские тигры Снапейрс и Донюкс поселились в зоопарке Сигулды

Два амурских тигра, спасенных в Литве, переехали в зоопарк Сигулды. С 19 августа посетители смогут увидеть животных в новом доме, сообщили в зоопарке.

В зоопарк Сигулды из литовского центра спасения диких животных доставили двух амурских тигров - Снайперса и Донюкса. Информацию об их переезде зоопарк сообщает агентство LETA.

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Ранее животных конфисковали в одном из зоопарков Литвы из-за ненадлежащих условий содержания. Согласно информации, доступной в интернете, вероятнее всего, тигры прежде содержались в зоопарке Клайпеды.

Сейчас Снайперс и Донюкс проходят период адаптации и привыкают к новой территории. Поэтому первые дни после переезда посетители их увидеть не смогут. Ожидается, что знакомство с тиграми начнется в среду, 19 августа.

Амурский тигр - один из самых редких

Амурский тигр считается исчезающим видом. По данным, приведенным в публикации зоопарка, в мире сейчас насчитывается около 4000 амурских тигров, при этом в дикой природе обитает до 600 особей.

Основная естественная популяция этого подвида сохранилась на Дальнем Востоке, небольшая часть животных обитает на северо-востоке Китая. Главными угрозами для амурских тигров остаются сокращение среды обитания и браконьерство.

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Для двух спасенных животных переезд в Сигулду означает возможность жить в условиях, соответствующих требованиям по содержанию диких животных.

Сигулдский зоопарк считается крупнейшим частным зоопарком Латвии. Он расположен на территории площадью около 11 гектаров в природной зоне Национального парка «Гауя».

Помимо тигров, здесь можно увидеть зебр, верблюдов, лемуров, лам, альпак, ланей, хайлендских коров, осликов породы пуату, кроликов, валлийских коз, павлинов, сурикатов и других животных.

Зоопарк работает с 2018 года. Согласно данным Firmas.lv, владельцами SIA «Sigulda zoo» в равных долях являются Сандиc Балчюнас и Даниэл Калвишс.

Теперь одной из главных достопримечательностей зоопарка станут Снайперс и Донюкс - два амурских тигра, получивших шанс начать новую жизнь в Сигулде.