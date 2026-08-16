«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне

Президент Латвии Эдгар Ринкевич 15 августа выступил в Аглонской базилике на празднике Вознесения Пресвятой Девы Марии. На фоне недавних событий глава государства говорил не только о физической безопасности, но и о необходимости сохранять спокойствие, единство и веру в общие ценности.

Ринкевич признал: из-за угроз иногда приходится менять планы, меньше спать, опаздывать или оставлять какие-то дела незавершёнными. Но, по его словам, всё это вторично. «Может случиться так, что что-то не будет доделано до конца, но давайте помнить, что самый важный план в нашей жизни - быть живым и здоровым, верить в это».

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Президент отметил, что регулярно бывал в Аглоне, однако впервые выступает здесь с речью перед обществом. Особое внимание он уделил безопасности: даже самые светлые и мирные мероприятия требуют готовности к возможным угрозам.

По словам Ринкевича, нынешняя ситуация показывает, что опасность с неба стала реальностью не только для Латвии и Латгалии, но и для других стран. «Новые инциденты могут повториться. Ещё вчера мы с этим справились». Президент поблагодарил службы, которые обеспечивают безопасность, в том числе во время массовых мероприятий.

При этом, подчеркнул Ринкевич, ответственность за безопасность нельзя перекладывать исключительно на государственные структуры. «Латвия - это не «они» и «мы». Латвия - это мы все, одно большое «мы». Каждый из нас несёт ответственность за себя и своих близких».

Президент призвал искать баланс между тревогой и равнодушием. В опасной ситуации, по его словам, важно не паниковать и не игнорировать угрозу, а спокойно действовать - например, переходить в безопасное место, даже если кажется, что «ничего не случится». После каждого такого случая необходимо делать выводы и понимать, что можно изменить в будущем.

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Говоря о более широком смысле происходящего, Ринкевич связал безопасность с ценностями общества. «В это суровое время мы должны сохранять веру - веру в добро, в общечеловеческие ценности, в любовь к людям. Это те ценности, которые особенно близки именно здесь, именно сегодня, именно в Аглоне».

По мнению президента, Латвию необходимо защищать не только физически, но и духовно. Для этого обществу важно не поддаваться вражде, нетерпимости и внутренним конфликтам. «Мы не имеем права ссориться, покоряться злу, вражде, предрассудкам и нетерпимости».

Отдельно Ринкевич говорил о ненависти в обществе и роли социальных сетей. По его словам, анонимность позволяет людям говорить то, что они вряд ли решились бы сказать друг другу лично. «Любая вражда - по отношению к латышам или нелатышам, людям другой расы, цвета кожи или религиозных убеждений - разрушительна. Она останавливает развитие и препятствует единению, вызывает отсталость и раскол, против неё мы должны бороться все вместе», - заявил президент.

Глава государства также напомнил о ценностях, закреплённых в Сатверсме, включая свободу совести и слова и уважение к человеку. По его словам, речь идёт как о христианских ценностях, так и о латышском образе жизни. «Все, кто зовёт Латвию своим домом, все, кто сюда пришёл, должны уважать и блюсти ценности нашего народа и нашего государства, нашу культуру и наш язык. Только так мы можем пережить эти тревожные времена, уживаться между собой и укреплять силу нашего духа».

Завершая выступление, Ринкевич поблагодарил духовенство и верующих за поддержку людей, которым особенно нужна помощь. Он призвал внимательнее относиться как к собственным переживаниям, так и к близким.

«Нам нужно по-настоящему прислушаться и к себе, и к близким. Мы сегодня должны создавать будущее Латвии. В моменты угроз и сомнений мы должны укреплять безопасность Латвии и делать это вместе, потому что это мы - одна земля, один народ, одна Латвия», - сказал президент.