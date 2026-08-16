Небольшой летательный аппарат упал в Рижский залив возле Юрмалы

В субботу, 15 августа, недалеко от Юрмалы в Рижский залив упал небольшой летательный аппарат. ЧП произошло всего в нескольких сотнях метров от берега, а одного человека, оказавшегося в воде, успели спасти полицейские.

Сообщение о происшествии поступило на номер 112 в 13:24. Сотрудники муниципальной полиции добрались до человека на водном мотоцикле, доставили его на берег и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

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После этого место падения обследовали спасатели ГПСС. Они не обнаружили ни людей в воде, ни утечки каких-либо веществ.

О происшествии сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.