«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту

Масштабное ДТП на перекрёстке улиц Авоту и Бруниниеку в Риге запомнилось очевидцу не только самим столкновением, но и реакцией людей вокруг. Пока на месте собрались десятки прохожих, лишь двое, по его словам, пытались помочь пострадавшим в троллейбусе.
Рижанин по имени Андис признаётся, что долго не решался рассказывать о произошедшем. «Всё же на данный момент, кажется, эмоции сильнее мыслей, и молчать о пережитом я не в состоянии».
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После возвращения с работы мужчина услышал сирену оперативного транспорта, а спустя несколько секунд - звук столкновения. Он вышел посмотреть, что произошло, и увидел последствия аварии, в которой пострадали девять человек.
«На месте ДТП перед моими глазами открылось зрелище, из-за которого у меня перехватило дух. Вокруг было человек тридцать, но большинство их подняли мобильные телефоны и снимали на видео только что случившееся несчастье», - рассказывает Андис.
Подойдя к троллейбусу, мужчина увидел пятерых пострадавших. Помочь им пыталась девушка по имени Кристиана. Андис присоединился к ней, и вдвоём они оставались с пассажирами до тех пор, пока медики не вывели из салона последнего пострадавшего.
«Мы не медики. Мы профессионально не обучены для работы в таких ситуациях. У нас не было особых знаний или экипировки. Но в тот момент что-то в нас заставило просто действовать и помогать людям, которым это было необходимо.
Зачем я всё это рассказываю?
Затем, что я очень огорчён и сердит.
На то, какими равнодушными и циничными мы иногда способны быть.
Я понимаю, что такое зрелище может шокировать. Я понимаю, что не все знают, как действовать на месте ДТП. Но мне исключительно трудно понять ситуацию, когда десятки людей стоят вокруг и ведут съёмку происходящего на свои телефоны, в то время как люди на расстоянии всего нескольких метров находятся в тяжёлом состоянии и нуждаются в помощи.
За пару минут снаружи собралось более тридцати человек.
Но в троллейбусе пострадавшим помогали мы вдвоём.
Может быть, этот пост кого-нибудь побудит на секунду отложить телефон и подумать. Любой из нас мог оказаться в этом троллейбусе. Любой из нас мог быть тем человеком, которому была необходима помощь.
Поэтому, пожалуйста, давайте задумаемся.
Давайте отложим в сторону равнодушие и цинизм по отношению к окружающим. Если не знаем, что делать, можем позвонить на 112, спросить у медиков, полицейских или просто поинтересоваться, нужна ли помощь. Но давайте не будем делать чужую беду контентом в своём телефоне.
Мне понадобится время, чтобы этот вечер как следует обмозговать. Будет трудно.
От души желаю всем пострадавшим в ДТП скорого и успешного выздоровления.
Особенное невыразимое «спасибо» Кристиане за смелость, человечность и за то, что она в тот момент не прошла мимо. Ты мне напомнила, что человечность всё ещё существует.
Фото увековечено в момент, когда троллейбус опустел - всех пострадавших передали в распоряжение медикам».