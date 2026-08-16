Дожди почти всю неделю: в Латвии станет прохладнее, возможны продолжительные ливни и грозы

На следующей неделе в Латвии ожидается дождливая и немного прохладная погода. В начале недели во многих местах пройдут дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. К концу недели прогнозируются интенсивные и продолжительные осадки.

Вторая половина августа пройдет при переменчивой погоде: в ближайшие дни Латвия будет находиться под влиянием циклонов. Дожди будут идти довольно часто, однако температура воздуха днем на большей части территории страны по-прежнему будет достигать или превышать +20 градусов.

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Понедельник начнется с дождей. Ночью облачность будет переменной, местами, преимущественно на севере страны, пройдет кратковременный дождь. В Курземе возможен туман. Температура воздуха ночью составит +11…+17 градусов.

Днем дожди ожидаются во многих районах. Местами возможны сильные ливни и грозы, во время которых порывы западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +18…+22 градусов.

В Риге ночью временами будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура опустится до +14…+16 градусов. Днем облачность увеличится, с середины дня временами будет идти дождь, а во второй половине дня возможна гроза. Температура воздуха поднимется до +20…+21 градуса.

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Во вторник дожди ожидаются преимущественно в Латгалии. Ветер будет преимущественно слабым, западного направления, постепенно сменяясь северным. Днем температура воздуха составит около +20 градусов, ночью - +10…+15 градусов.

В середине недели погода существенно не изменится. Латвия останется под влиянием циклонов, поэтому вероятность дождя будет высокой. При этом осадки будут распределяться неравномерно: некоторые районы могут остаться сухими. Существенного усиления ветра не ожидается.

Наиболее дождливой может оказаться вторая половина недели. Синоптики прогнозируют высокую вероятность интенсивных и продолжительных осадков, которые могут начаться в ночь на субботу и продолжиться днем. Дожди могут быть связаны с активным циклоном, который, предположительно, переместится в Латвию с юга.

При этом прогноз на конец недели пока остается неопределенным: его характер может существенно измениться в зависимости от траектории движения циклона.