Депутаты Сейма все-таки обсудят отмену компенсаций за жилье и транспорт

Более 10 000 жителей Латвии потребовали отменить компенсации депутатам Сейма за транспорт и аренду жилья. Нынешний парламент еще успеет начать рассмотрение инициативы, однако довести законодательные изменения до конца, скорее всего, придется уже следующему составу Сейма.

Инициатива, собравшая необходимое число подписей на портале Manabalss.lv, должна быть передана в парламент. Как заявил руководитель фракции Союза зеленых и крестьян (ZZS) Харий Рокпелнис, обсудить обращение депутаты смогут на заседаниях в сентябре и октябре.

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Однако одного голосования по самой инициативе недостаточно. Для отмены действующей системы потребуется изменить регламент Сейма, а это более длительная процедура.

«После рассмотрения инициативы, чтобы она вступила в силу, необходимы изменения в регламенте Сейма. Это более длительный процесс. Мы успеем только начать его рассматривать, а завершать придется следующему Сейму», - заявил Рокпелнис.

Сам политик выступает не за полную отмену компенсаций. По его мнению, нынешняя система дает депутатам из регионов возможность работать наравне с коллегами из Риги. Региональным парламентариям приходится чаще ездить к избирателям, а иногда и снимать жилье в столице, поэтому расходы на транспорт и проживание, считает Рокпелнис, имеют свое обоснование.

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При этом депутат допускает изменение самих правил выплат. Один из вариантов - снизить максимальные лимиты компенсаций. По словам Рокпелниса, лишь немногие депутаты используют весь доступный объем средств.

Авторы инициативы считают подход к депутатам несправедливо привилегированным. Заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи Андис Фелдманис заявил, что нет объективных оснований ставить парламентариев в более выгодное положение по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. Расходы на жилье и транспорт, связанные с работой, такие сотрудники обычно оплачивают самостоятельно.

Спор вокруг компенсаций обострился после истории с депутатом Лейлой Расиме из «Прогрессивных». Ей выплачивали компенсацию за аренду жилья, хотя у депутата была квартира в Риге. KNAB начал проверку обоснованности этих выплат, а ранее ведомство указывало на недостатки действующих правил, которые могут создавать возможности для недобросовестного использования системы.

Таким образом, нынешний Сейм еще сможет запустить процедуру пересмотра депутатских компенсаций. Но если речь действительно пойдет об изменении правил, окончательное решение, вероятнее всего, останется уже следующему парламенту.