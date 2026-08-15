В Аглоне на праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии собрались тысячи паломников

Сегодня, 15 августа, в Аглонской базилике отмечается один из главных католических праздников - Вознесение Пресвятой Девы Марии. Традиционно он собирает в Аглоне тысячи верующих со всей Латвии.
Праздничные богослужения начались утром. Первая месса состоялась в 7:00. В 9:00 епископ Виктор Стулпин провел Святую мессу у садового алтаря базилики, а в 10:00 богослужение в крипте провел священник Анджей Лапинскис.
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Главная торжественная Святая месса у папского алтаря началась в 12:00. Ее возглавил апостольский нунций в странах Балтии Георг Генсвайн. Музыкальное сопровождение обеспечат объединенный хор латгальских приходов и инструментальная группа.
Президент Эдгар Ринкевич также обратился к общественности на мессе в честь праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии в Аглонской базилике, сообщает агентство LETA.
Завершится праздничная программа в 15:00 исполнением государственного гимна Латвии.
Из-за большого количества паломников в день праздника усилено транспортное сообщение. Дополнительные рейсы региональных автобусов организованы по маршрутам Рига - Прейли и Прейли - Аглона - Гравери. Дополнительные поезда также курсируют на железнодорожной линии Рига - Даугавпилс, сообщили в Автотранспортной дирекции.
Водителей предупреждают о возможных изменениях в организации движения, временных ограничениях и замедлении транспортного потока в окрестностях Аглоны.
За общественным порядком и безопасностью дорожного движения во время праздника следят сотрудники полиции. В этом году правоохранительные органы также подготовили отдельный план действий на случай получения предупреждения об угрозе в воздушном пространстве.
Полиция призывает паломников и гостей Аглоны быть особенно внимательными в местах массового скопления людей, следить за детьми и не оставлять личные вещи без присмотра.
Праздник Вознесения Пресвятой Девы Мари проходит в Аглоне с 11 по 15 августа. Традиционно в эти дни в Аглону съезжаются тысячи паломников и верующих со всей Латвии, чтобы принять участие в богослужениях и совместных молитвах.