15 августа 2026, 12:58

Стас Давыдов объявил о закрытии This is Хорошо после 16 лет на YouTube

Стас Давыдов объявил о закрытии This is Хорошо после 16 лет на YouTube

Популярное русскоязычное YouTube-шоу This is Хорошо, которое выходило с участием латвийского блогера Стаса Давыдова, может прекратить выпуск новых видео. Команда устала годами бороться с претензиями правообладателей, а очередной конфликт из-за старого выпуска, по словам ведущего, стал последней каплей.

«Все, ушла эпоха. Обзоры, диссисы, хорошо. Скорее всего, будут постепенно исчезать с YouTube», - заявил Давыдов в последнем выпуске. Он дал понять, что речь идет не только о временной паузе: команда, вероятно, полностью остановит производство контента на основном канале.

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С правообладателями боролись годами

Проблемы с авторскими правами преследовали шоу на протяжении многих лет. Компании, которые приобретали права на вирусные ролики, могли заявлять через систему Content ID YouTube права на фрагменты уже вышедших выпусков и получать их монетизацию.

«С этим мы наборолись еще 10 лет назад, общались с юристами, партнерскими программами, разбирались с правовой доктриной Fair Use, добросовестное использование, это все без толку», - рассказал блогер.

По словам Давыдова, подобных случаев за годы накопились сотни. «У нас таких вот отжатых видосов было сильно за 400», - утверждает он.

Очередной страйк оказался последней каплей

Недавно ситуация вновь обострилась. Компания ViralHog после многолетнего перерыва направила каналу страйк из-за выпуска, который вышел еще в 2019 году. Для команды это создало дополнительный риск: три страйка на YouTube могут привести к закрытию канала.

«Можешь подать на них в суд за это, как бы оплачивая юристов и адвокатов в США, и совсем не факт, что этот суд выиграешь», - отметил Давыдов.

Вместе со страйком команда получила требование компенсировать якобы причиненный ущерб. «Здравствуйте, вы нам нанесли ущерб, короче, заплатите нам денег», - пересказал содержание претензии ведущий.

После этого старые ролики начали удалять. Где-то удавалось убрать только спорный фрагмент, но некоторые выпуски приходилось удалять целиком.

«Мы больше не будем снимать видео»

При этом Давыдов подчеркнул: конфликт с правообладателями - не единственная причина решения. «Причин на это много. В первую очередь мы просто устали бороться за существование этого канала», - заявил он.

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История с ViralHog, по словам ведущего, стала лишь «дополнительной каплей в чашу нашего терпения». Итоговое решение команда сформулировала предельно прямо: «Ну, короче, мы больше не будем снимать видео».

Точку в истории проекта пока ставить рано. В начале сентября команда планирует провести стрим, где расскажет о будущем This is Хорошо и ответит на вопросы зрителей. «Ну, как минимум, это мы должны всем, кто до сих пор еще смотрел видео», - объяснил Давыдов.

Зрители говорят о конце целой эпохи

Новость вызвала эмоциональную реакцию аудитории. Для многих This is Хорошо был не просто развлекательным каналом, а частью подростковых и студенческих лет.

«Это странно осознавать, что канал, который я смотрел с детства, закрывается, это буквально большая часть моей жизни по времени. Спасибо за детство», - написал один из зрителей.

Другой поклонник сравнил шоу с местом, где можно было ненадолго забыть о проблемах: «Этот канал был как одеяло, под которое залезаешь, и забываешь про все невзгоды на 15-20 минут».

Зрители вспоминали старые шутки, персонажей и мемы. Один из них отметил, что наблюдал за проектом все 16 лет: «С этим каналом юный студент-второкурсник превратился в полысевшего, набравшего килограммы, усталого мужика. Безусловно веха русского YouTube. Спасибо, ребят».

Для части аудитории решение оказалось неожиданно болезненным. «Не думала, что закрытие YouTube-канала будет такой трагедией для меня», - призналась одна из зрительниц.

Поклонники благодарят команду за годы работы и надеются, что она продолжит создавать контент в других форматах. Некоторые также призывают сохранить архив старых выпусков.

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