15 августа 2026, 12:18

Риге - 825: полный гид по празднику 15 августа - куда идти и что смотреть

Риге - 825: полный гид по празднику 15 августа - куда идти и что смотреть

Сегодня Рига отмечает 825-летие, и праздничная программа рассчитана практически на весь день. Концерты, уличный цирк, международный фестиваль культур, спорт, выступления и вечернее шоу на Даугаве пройдут сразу на нескольких площадках города. Собрали главное, чтобы было проще выбрать маршрут и не пропустить самые интересные события.

Набережная 11 Ноября - главная сцена праздника

Если хочется увидеть центральную часть празднования, отправляйтесь на набережную 11 Ноября. Программа «Открой Ригу! Код: 825» стартует в 13:00 и продлится далеко за полночь.

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С 13:00 до 16:00 здесь будут работать творческие мастерские и гастрономическая зона. Затем начнутся концерты: в 16:00 выступят Auļi, в 17:00 - Atvara, в 18:00 - Citi zēni, в 19:00 - Ozols, в 20:00 - Alejas, а в 21:00 - Sudden Lights.

Главное вечернее событие начнется в 22:00. В программе «Моя партитура - Рига» примут участие Shipsea, Андрей Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева, Юргис Намейс Звейниекс, Gustavo, Мара Упмане-Холштейне, Элина Шимкус, Улдис Лейшкалнс, молодежный хор Kamēr…, Рижский камерный хор Ave Sol и музыканты Sinfonietta Rīga.

После концерта стоит остаться на набережной. В 23:30 на Даугаве начнется 15-минутное шоу с лазерами, фонтанами и видео, а затем праздник продолжится с DJ Линдой Самсоновой и Магнусом Эриньшем.

Экстрим в центре: настоящий болид Формулы-1

Еще одна площадка, которую трудно пропустить, - улица Экспорта. С 14:00 до 16:00 здесь пройдет Red Bull Showrun, причем вход свободный.

Главным участником станет настоящий болид Red Bull Racing RB8. За рулем - бывший пилот Формулы-1 Патрик Фризахер. Кроме заездов зрителей ждут дрифт, мотоциклетные и раллийные выступления.

В шоу также участвуют легенда MotoGP Дани Педроса, дрифтер Элиас Хунтонджи, литовский стантрайдер Арунас Гибежа и латвийский раллийный гонщик Мартиньш Сескс.

Верманский парк - лучший вариант для семейного дня

В Верманском парке программа начинается уже в 12:00. До 18:00 здесь можно познакомиться с культурами Японии, Испании, Китая, Швеции, ОАЭ, Бельгии, Индии, Ирландии, Молдовы, Украины, Узбекистана и городов-партнеров Риги.

Для детей будут работать мастерские и «Книжная улица». Здесь же пройдет часть международного фестиваля современного цирка и уличного искусства Re Rīga!.

В 11:30 ученики Рижской цирковой школы отправятся шествием к парку. В дальнейшем запланированы цирковые и танцевальные представления, а вечером - концерт с участием Le Petit Paris и Дианы Пирагс, Роберто Мелони с друзьями и Big Al & the Jokers. Программа завершится в 22:00.

Парк Узварас - цирк до самого вечера

В парке Узварас праздник «Открой чудо!» пройдет с 12:00 почти до полуночи. Дневная программа ориентирована на семьи с детьми, а после 15:00 начнутся выступления зарубежных коллективов уличного цирка.

В течение дня здесь покажут спектакль кукольного театра RIKKO, проведут детскую дискотеку, а затем выступят артисты из Испании, Швеции, Великобритании и Бельгии. Завершит программу в 22:00 огненное шоу венгерской труппы Firebirds.

В парке также будут интерактивные инсталляции, большие деревянные игры, выступления Барабанной школы Анджея Грауды и шоу мыльных пузырей.

Старая Рига - ремесла, музыка и уличные артисты

Тем, кто предпочитает более спокойную атмосферу, подойдет Старая Рига. С 10:00 до 21:00 на Домской площади будет работать большой ремесленный рынок с изделиями мастеров из разных регионов Латвии.

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С 14:00 до 18:30 улицы Старой Риги станут площадкой фестиваля уличной музыки и искусства мимов. На Домской площади прозвучат джаз и диксиленд, на Ратушной площади выступят музыканты и пройдет перформанс Butō lab, а на площади Ливу - гитарист Рейнис Яунайс, духовой квинтет и Grēcīgie partizāni.

У Бременских музыкантов также пройдет отдельная программа. Завершится фестиваль общим флешмобом на Ратушной площади.

Эспланада - для тех, кто любит баскетбол

На Эспланаде 15 августа стартует традиционный Krastu mačs - круглосуточное баскетбольное противостояние команд правого и левого берегов Даугавы.

В программе есть конкурсы, музыка и развлечения. Важные моменты дня: конкурс трехочковых в 14:00, официальное открытие в 14:40, матч VEF Riga - Ghetto Family в 15:00, игра инфлюенсеров в 16:00 и матч актрис в 23:00.

После полуночи соревнования продолжатся уже в программе 16 августа.

У Дома конгрессов - футбольный праздник

С 10:00 до 22:00 возле Рижского Дома конгрессов пройдет Rīgas Futbola festivāls 2026. Здесь состоятся турниры для детей и молодежи, любительский чемпионат, матчи чемпионата рижских микрорайонов и «Кубок звезд».

Для зрителей также подготовлены конкурсы, выступления групп поддержки и танцевальных коллективов, музыка и DJ-программа.

Возле Оперы - праздник с ужином и джазом

Еще один вариант для тех, кто хочет совместить прогулку с едой и музыкой, - сквер возле Латвийской национальной оперы и балета.

С 12:00 до 23:00 здесь будет работать специальный ресторан Риги «Открой окно в Ригу». Гостям предложат блюда и знаменитое пирожное «Вецрига», а программу дополнят мероприятия и сюрпризы от Латвийской национальной оперы и балета.

Музыкальная программа включает Vadims Dmitrijevs & Jānis Pastars JAZZ DUO, DJ JAZZY MARKY и Toms Rudzinskis JAZZ TRIO. В 22:00 выступит группа Jaunība.

Как передвигаться по Риге 15 августа

Праздничная программа сопровождается серьезными ограничениями движения. Сегодня закрыты для транспорта отдельные участки центра, в том числе набережная 11 Ноября и Старая Рига. Ограничения также действуют на некоторых других улицах.

При этом 15 и 16 августа общественный транспорт Rīgas satiksme бесплатный. Бесплатно можно пользоваться и муниципальными платными парковками Rīgas satiksme, за исключением подземной парковки на улице К. Валдемара, 5а.

Поэтому для поездки на центральные площадки удобнее оставить автомобиль за пределами наиболее загруженной части города и воспользоваться общественным транспортом.

Главный совет: если хочется увидеть вечернее шоу на набережной, лучше приехать в центр заранее. Днем можно совместить несколько площадок - например, Red Bull Showrun, Старую Ригу или Верманский парк, а вечером отправиться к набережной 11 Ноября на главный концерт и шоу на Даугаве.

Полная программа праздника доступна на сайте rigasvasara.lv.

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