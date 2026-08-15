Какие вредные привычки чаще всего встречаются у жителей Латвии

Курение, нехватка сна и чрезмерное увлечение интернетом оказались самыми распространёнными вредными привычками жителей Латвии. При этом особенно заметны различия между поколениями: молодые чаще говорят о зависимости от виртуальной среды, а среди мужчин значительно выше доля курящих и употребляющих алкоголь.

Таковы результаты исследования Mana aptieka & Apotheka Veselības indekss. Регулярно курят 25% опрошенных, ещё 24% признаются, что не высыпаются. Около 18% считают, что проводят слишком много времени в интернете, социальных сетях или компьютерных играх.

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Пищевые привычки тоже входят в число распространённых проблем. 16% респондентов говорят о чрезмерном употреблении сладкого, 15% - мучных продуктов, а 14% признают, что в целом питаются нездорово. Энергетические напитки регулярно употребляют 8% опрошенных, столько же сталкиваются с перееданием. Другие никотиносодержащие продукты используют 7%, а чрезмерное употребление алкоголя отмечают 6%.

Стресс заметно усиливает вредные привычки

Связь особенно хорошо прослеживается у людей, которые считают свой образ жизни нездоровым. Среди них курят 42% респондентов, тогда как среди тех, кто придерживается здорового образа жизни, этот показатель составляет 18%. Нездоровое питание признают 37% против 5%, а чрезмерное употребление алкоголя - 14% против 3%.

Сказывается и уровень повседневного стресса. Среди людей, испытывающих сильный стресс, 36% курят, 35% не высыпаются, а 22% проводят слишком много времени в виртуальной среде. Энергетические напитки в этой группе регулярно употребляют 13% участников исследования.

Молодёжь всё чаще сталкивается с виртуальной зависимостью

У молодых людей картина заметно отличается. Среди жителей Латвии в возрасте от 18 до 24 лет 30% говорят о чрезмерном увлечении интернетом, социальными сетями и компьютерными играми. Ещё 23% регулярно употребляют энергетические напитки, а по 25% признаются в чрезмерном употреблении сладостей и газированных или подслащённых напитков.

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У старшего поколения ситуация иная. Среди жителей в возрасте от 65 до 75 лет 40% заявляют, что вообще не имеют вредных привычек.

Мужчины чаще выбирают сигареты и алкоголь

Наиболее заметный разрыв между мужчинами и женщинами связан с курением. Среди мужчин регулярно курят 37%, среди женщин - 14%. Мужчины также чаще употребляют алкоголь сверх меры: 11% против 1% среди женщин.

Похожая картина наблюдается с энергетиками и другими никотиносодержащими продуктами. Энергетические напитки регулярно употребляют 12% мужчин и 4% женщин, а другие никотиносодержащие продукты - 10% и 4% соответственно.

При этом за последние годы особенно быстро распространилась другая привычка - чрезмерное пребывание в виртуальной среде. Если в 2017 году о ней говорили 7% жителей, то сейчас показатель достиг 18%.

Одновременно почти вдвое сократилась доля людей, которые не видят у себя ни одной вредной привычки. В 2017 году так отвечали 56% респондентов, теперь - только 28%.

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