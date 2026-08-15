Демонтаж дамбы ED изменит прием крупных круизных судов в Риге

В Рижском порту начался демонтаж дамбы ED в южной части Экспортного порта. Проект должен расширить возможности для приема крупных круизных судов и позволить им безопаснее маневрировать у причалов в центре столицы. Завершить основные работы планируют к началу следующего круизного сезона - в мае.

Работы по заказу управления Рижского свободного порта выполняет строительная компания ООО Tilts. Сейчас существующая дамба ограничивает подход крупных пассажирских судов к причалам, особенно когда в порт одновременно прибывает несколько лайнеров.

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Частичный демонтаж сооружения расширит акваторию подхода и позволит создать новый разворотный бассейн. Это должно улучшить условия для маневрирования больших круизных судов. После завершения демонтажа порт также планирует реконструировать оставшуюся часть дамбы и провести дноуглубительные работы.

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Проект затронет не только портовую инфраструктуру. Одновременно планируется благоустроить доступ к набережной в северной части Андреевского порта. Вместе с обновленной дамбой она должна сформировать променад, открытый для жителей и гостей Риги.

Необходимость таких изменений связана с ростом круизного туризма. В этом сезоне Рига ожидает 103 круизных судна - это может стать рекордом для порта. Число пассажиров также должно достичь исторического максимума: столицу посетят не менее 135 000 круизных туристов, что на 17% больше, чем годом ранее.