Улица Альберта и часть Антонияс в Риге на выходных станут пешеходными

В Риге с пятницы, 14 августа, до полуночи воскресенья, 16 августа, улица Альберта и часть улицы Антонияс будут отданы пешеходам. Такой режим будет действовать каждые выходные до 20 сентября, сообщает агентство LETA.

Пешеходный режим на улице Альберта и участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес будет вводиться по пятницам в 20:00 и действовать до полуночи воскресенья.

Читайте нас также Google News Facebook

На этот период соответствующие дорожные знаки будут запрещать проезд транзитного автотранспорта, а также остановку и стоянку автомобилей вдоль улиц. При этом физических заграждений на проезжей части устанавливать не будут - это позволит обеспечить доступ экстренных служб и возможность жителям подъезжать к своим домам и внутренним дворам.

Кафе смогут расширить террасы

Инициатива реализуется совместно с расположенными на этих улицах ресторанами и кафе. На выходных заведения, предварительно согласовав это с Рижской думой, смогут расширять свои летние террасы и делать посетителям специальные предложения.

В Рижской думе отмечают, что таким образом продолжится начатая в прошлом году инициатива, когда отдельные улицы города на время превращаются в места для прогулок, встреч и отдыха.

Читайте

Председатель Комитета по городской среде и мобильности Рижской думы Марта Котелло призвала жителей и гостей столицы воспользоваться последними летними неделями, чтобы посетить Рижский музей югендстиля, посмотреть на знаменитую архитектуру этого района и заглянуть в местные кафе и рестораны.

Что нужно знать автомобилистам

В период действия пешеходного режима парковка автомобилей на Альберта и соответствующем участке Антоньяс запрещена.

При этом жители домов сохранят возможность въезжать во дворы и выезжать из них. Для предприятий также будет предусмотрено определенное время для доставки товаров.

Для жителей Альберта, Антонияс и Блауманя, имеющих разрешение на парковку, сохраняется возможность пользоваться платными муниципальными парковками в разрешенной зоне - в том числе на прилегающих кварталах, если там действует такой же или более низкий тариф.

Если припарковаться непосредственно в нужном месте невозможно, разрешение жителя позволяет воспользоваться другой доступной платной парковкой на одном из указанных в разрешении участков улиц.