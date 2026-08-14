Тяжелое ДТП в центре Риги: столкнулись полицейский бусик, троллейбус и два авто (дополнено)

Тv3

В пятницу вечером в Риге на перекрестке улиц Бруниниеку и Авоту произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств. В результате аварии пострадали девять человек, включая двух сотрудниц Госполиции, сообщает агентство LETA.

В столкновение попали служебный микроавтобус Госполиции Volkswagen, троллейбус Rīgas satiksme (маршрут № 11) и легковой автомобиль BMW. По наблюдениям агентства LETA, троллейбус также врезался еще в одну легковую машину. Таким образом, в столкновении участвовали в общей сложности четыре транспортных средства.

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По информации Госполиции, вызов о происшествии поступил в 17:04. Группа сотрудников правоохрательных органов направлялась на вызов, и, согласно имеющейся информации, у них были включены звуковые и световые сигналы, и они двигались на зеленый свет светофора.

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На месте происшествия работали экстренные службы: как минимум четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), не менее четырех экипажей Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и несколько авто Госполиции.

По первоначальной информации в результате ДТП травмы получили три человека - две сотрудницы Государственной полиции и водитель автомобиля BMW. Позднее выяснилось, что медики оказали помощь девяти пострадавшим. Все они были доставлены в медицинские учреждения в стабильном состоянии с различными травмами.

Движение на перекрестке изначально было полностью блокировано, однако на данный момент проезд восстановлен.