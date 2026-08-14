Летнее тепло возвращается: в пятницу до +26, но вода в море прохладная

После более прохладных дней в Латвию возвращается настоящее летнее тепло. В пятницу, 14 августа, во второй половине дня температура воздуха в стране поднимется до +19…+26 градусов, а самым теплым регионом станет Земгале.

В Риге ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, до +25…+26 градусов, прогнозируют синоптики.

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В целом по Латвии ожидается небольшая переменная облачность. На востоке страны облаков окажется больше, и местами возможен небольшой дождь. Ветер останется слабым, преимущественно западным и юго-западным.

Однако тем, кто планирует провести выходные у моря, стоит учитывать изменение условий. В субботу и воскресенье юго-западный ветер усилится, поэтому на западном побережье Курземе могут появиться большие волны и опасные течения.

Море пока не слишком теплое

Температура воды у побережья Латвии сейчас составляет 16-19 градусов.

В четверг в Лиепае, Вентспилсе и Риге вода прогрелась до 18 градусов, а в Юрмале было 16-17 градусов. В пятницу утром почти 19 градусов зафиксировано в Вентспилсском, Салацгривском и Скультском портах, а также у западного мола Даугавгривы.

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В Колке, Рое и Мерсрагсе вода примерно на градус холоднее.

В реках и озёрах ситуация немного приятнее: в крупнейших водоемах страны температура воды составляет 16-21 градус.

При этом на западном побережье Курземе в выходные спасатели могут поднять красный флаг, прежде всего в Лиепае и Вентспилсе. Он означает запрет на купание из-за больших волн и сильных течений.

Так что пятница обещает быть хорошим днем для пляжа - тепло, солнечно и до +26 градусов, но перед купанием в море в выходные лучше предварительно посмотреть на флаг спасателей.

Напомним, что средняя температура воздуха в Латвии за первые десять дней августа составила +18,5 градуса, что на 0,3 градуса выше климатической нормы.

А что потом

По прогнозам синоптиков, с воскресенья в Латвии температура воздуха начнет снижаться, а местами пройдут дожди.

На следующей неделе температура воздуха в основном не превысит +18..+23 градусов, ночью местами она опустится ниже +10 градусов. В основном ожидается слабый ветер, во второй половине недели временами усилится западный ветер. Осадки в основном ожидаются в виде кратковременного дождя, местами возможны сильные дожди и грозы.