«Код: 825»: Рига отмечает день рождения. Главные праздничные события с 14 по 16 августа

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В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа, а ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы.

Вечер 14 августа: музыка на Ратушной площади

Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединятся музыка, свет и современные технологии.

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Вечер начнет международный дуэт Maarja Nuut & Nicolas Stocker, затем выступит Эвия Вебере, после нее - литовская группа Solo Ansamblis. Завершит концерт группа Oil X Gas.

В эти же дни, 14 и 15 августа, в Оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги, «Открой окно в Ригу». Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты.

15 августа - главный день празднования

Основные мероприятия пройдут 15 августа на Набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках.

Набережная 11 Ноября: концерты и программа «Открой Ригу! Код: 825»

Днем на набережной пройдут творческие мастерские для детей и взрослых, гастрономические мероприятия и музыкальная программа разных жанров.

На сцене выступят современная фолк-группа Auļi, Atvara, Citi zēni, рэпер Ozols, группы Alejas и Sudden Lights.

Вечером состоится концертная программа «Моя партитура Рига» в которой примут участие Shipsea, Андреас Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева и Юргис Намейс.

Концерт дополнят выступления танцоров разных направлений, мастеров велотриала, роллеров и поклонников паркура.

После концерта над Даугавой пройдут лазерное и видеошоу и шоу фонтанов. Праздничная программа продолжится до ночи с диджеями Линдой Самсоновой и Магнусом Эриньшем.

Старая Рига: музыка, мимы и уличное искусство

15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции - уличная музыка и искусство мимов.

На улицах Старой Риги будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка и перкуссия. В городской среде пройдут представления в жанрах пантомимы и клоунады, а также выступления театра движения «Butō».

Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс.

Домская площадь: ярмарка ремесел

На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии.

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Верманский сад: гости из других стран и городов

В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах.

Особую часть программы составят представления других латвийских городов - организаторы рассчитывают таким образом создать атмосферу дружбы и сотрудничества.

Вечером здесь выступят группа Le Petit Paris и Диана Пирагс. Затем Роберто Мелони вместе с друзьями - рижанами разных национальностей - представит песенную программу. Завершит вечер группа Big Al & the Jokers.

Парк Победы: уличные артисты со всей Европы

В парке Победы пройдет программа «Открой чудо!», посвященная уличному искусству.

В первой половине дня здесь состоятся спектакль, игры и дискотека для детей. С 15:00 до полуночи будут выступать уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии и Венгрии.

На протяжении всего мероприятия в парке будут работать интерактивные инсталляции испанской группы Katakrak - «L’Animalada» и «Большие деревянные игры».

Кроме того, в дневной программе - выступления Школы барабанов Анджея Грауды и аттракцион с мыльными пузырями «Пузыри Мартиньша».

Эспланада и Конгресс-холл: праздник спорта

На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Здесь пройдет круглосуточный баскетбольный турнир «Krastu mačs».

На площадке возле Рижского конгресс-холла состоится «Rīgas Futbola festivāls 2026″.

Оба спортивных мероприятия пройдут 15 и 16 августа. Организаторы ожидают несколько сотен участников и тысячи зрителей.

На улице Экспорта - Red Bull Showrun

Еще одним крупным событием праздничной программы станет Red Bull Showrun - масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги.

Главной частью программы станет демонстрация болида Red Bull Formula 1, которую дополнят дрифт, раллийные и другие показательные выступления. В шоу также примет участие латвийский раллийный гонщик Мартиньш Сескс.

Праздничная программа продолжается весь август

День рождения Риги отмечается не только 15 августа. В течение всего месяца проходят мероприятия программы «Музыкальный парк» на эстраде Дзегужкалнса, в парке у дворца Зиемельблазма, Верманском саду и квартале Калнциема.

Кроме того, в Саркандаугаве в августе проходят мероприятия Месяца уличного искусства.