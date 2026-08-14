«Код: 825»: Рига отмечает день рождения. Главные праздничные события с 14 по 16 августа

В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа, а ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы.
Вечер 14 августа: музыка на Ратушной площади
Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединятся музыка, свет и современные технологии.
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Вечер начнет международный дуэт Maarja Nuut & Nicolas Stocker, затем выступит Эвия Вебере, после нее - литовская группа Solo Ansamblis. Завершит концерт группа Oil X Gas.
В эти же дни, 14 и 15 августа, в Оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги, «Открой окно в Ригу». Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты.
15 августа - главный день празднования
Основные мероприятия пройдут 15 августа на Набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках.
Набережная 11 Ноября: концерты и программа «Открой Ригу! Код: 825»
Днем на набережной пройдут творческие мастерские для детей и взрослых, гастрономические мероприятия и музыкальная программа разных жанров.
На сцене выступят современная фолк-группа Auļi, Atvara, Citi zēni, рэпер Ozols, группы Alejas и Sudden Lights.
Вечером состоится концертная программа «Моя партитура Рига» в которой примут участие Shipsea, Андреас Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева и Юргис Намейс.
Концерт дополнят выступления танцоров разных направлений, мастеров велотриала, роллеров и поклонников паркура.
После концерта над Даугавой пройдут лазерное и видеошоу и шоу фонтанов. Праздничная программа продолжится до ночи с диджеями Линдой Самсоновой и Магнусом Эриньшем.
Старая Рига: музыка, мимы и уличное искусство
15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции - уличная музыка и искусство мимов.
На улицах Старой Риги будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка и перкуссия. В городской среде пройдут представления в жанрах пантомимы и клоунады, а также выступления театра движения «Butō».
Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс.
Домская площадь: ярмарка ремесел
На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии.
Верманский сад: гости из других стран и городов
В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах.
Особую часть программы составят представления других латвийских городов - организаторы рассчитывают таким образом создать атмосферу дружбы и сотрудничества.
Вечером здесь выступят группа Le Petit Paris и Диана Пирагс. Затем Роберто Мелони вместе с друзьями - рижанами разных национальностей - представит песенную программу. Завершит вечер группа Big Al & the Jokers.
Парк Победы: уличные артисты со всей Европы
В парке Победы пройдет программа «Открой чудо!», посвященная уличному искусству.
В первой половине дня здесь состоятся спектакль, игры и дискотека для детей. С 15:00 до полуночи будут выступать уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии и Венгрии.
На протяжении всего мероприятия в парке будут работать интерактивные инсталляции испанской группы Katakrak - «L’Animalada» и «Большие деревянные игры».
Кроме того, в дневной программе - выступления Школы барабанов Анджея Грауды и аттракцион с мыльными пузырями «Пузыри Мартиньша».
Эспланада и Конгресс-холл: праздник спорта
На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Здесь пройдет круглосуточный баскетбольный турнир «Krastu mačs».
На площадке возле Рижского конгресс-холла состоится «Rīgas Futbola festivāls 2026″.
Оба спортивных мероприятия пройдут 15 и 16 августа. Организаторы ожидают несколько сотен участников и тысячи зрителей.
На улице Экспорта - Red Bull Showrun
Еще одним крупным событием праздничной программы станет Red Bull Showrun - масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги.
Главной частью программы станет демонстрация болида Red Bull Formula 1, которую дополнят дрифт, раллийные и другие показательные выступления. В шоу также примет участие латвийский раллийный гонщик Мартиньш Сескс.
Праздничная программа продолжается весь август
День рождения Риги отмечается не только 15 августа. В течение всего месяца проходят мероприятия программы «Музыкальный парк» на эстраде Дзегужкалнса, в парке у дворца Зиемельблазма, Верманском саду и квартале Калнциема.
Кроме того, в Саркандаугаве в августе проходят мероприятия Месяца уличного искусства.