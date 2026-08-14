Более 10 тысяч человек подписались за отмену компенсаций депутатам Сейма на транспорт и жилье

На общественном портале инициатив ManaBalss.lv собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмену компенсаций депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья, сообщает агентство LETA.

Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент.

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Сбор подписей начался 16 июля. Еще в среду было собрано менее половины необходимого количества подписей, однако в течение четверга инициатива получила недостающие голоса и преодолела установленный для подачи в Сейм порог в 10 000 подписей.

Инициатором выступил заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи Андис Фелдманис.

Почему предлагают отменить компенсации

В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно.

По мнению автора инициативы, законодательство не обязывает работодателей компенсировать сотрудникам транспортные расходы или расходы на аренду жилья и гостиниц. Поэтому, считает автор, нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора.

«Должность депутата Сейма по своей сути должна быть должностью народного доверия и чести, а не способом заработка», - говорится в инициативе.

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Автор также обращает внимание на финансовое положение государства. По его мнению, в условиях дефицита государственного бюджета и нехватки средств на такие важные сферы, как здравоохранение, образование и внутренняя безопасность, сохранение подобных компенсаций неприемлемо.

Отмена системы, считает инициатор, позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели.

«Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии», - говорится в обращении.

Согласно опубликованным данным, в июне этого года депутаты Сейма в общей сложности получили 22 419,53 евро компенсаций.

Из этой суммы:

13 732,98 евро пришлось на компенсации аренды жилья;

8 686,55 евро - на транспортные расходы.

Теперь инициативе предстоит пройти следующий этап - ее рассмотрение в Сейме. Сам факт сбора 10 тысяч подписей не означает автоматической отмены компенсаций: парламент должен рассмотреть предложение в установленном порядке и принять решение о дальнейшей судьбе инициативы.