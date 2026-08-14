airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях

Новый бизнес-план латвийской авиакомпании airBaltic может привести к сокращению числа рабочих мест. Латвийский профсоюз авиации считает, что уменьшение флота и сокращение операционной деятельности компании напрямую затронут занятость сотен сотрудников.

Как заявила агентству LETA президент Латвийского профсоюза авиации (ЛПА) Даце Каваса, при подготовке бизнес-плана airBaltic необходимо было заранее оценить последствия запланированных изменений для работников.

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Флот airBaltic значительно уменьшится

В 2025 году максимальный размер флота airBaltic составляли 54 самолета. Согласно новому бизнес-плану, к концу 2026 года авиакомпания планирует сократить парк с нынешних 51 до 36 самолетов.

В долгосрочной перспективе компания намерена работать примерно с 40 самолетами до 2031 года.

Это значительно меньше прежних планов airBaltic. Ранее авиакомпания рассчитывала постепенно увеличить флот примерно до 100 самолетов.

Именно это изменение вызывает особую обеспокоенность профсоюза.

Профсоюз предполагает сокращение до 30%

ЛПА провел собственные расчеты, сопоставив планируемое сокращение флота примерно на 30% с другими показателями работы авиакомпании.

По мнению профсоюза, при разработке бизнес-плана могли рассматриваться сценарии сокращения количества работников на 20-30%.

При этом ЛПА подчеркивает, что речь идет о его оценке, а не об объявленном руководством airBaltic плане увольнений.

«Даже при самом оптимистичном сценарии сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников», - считает профсоюз.

Еще одна претензия ЛПА касается самого процесса подготовки бизнес-плана.

Профсоюз утверждает, что руководство airBaltic не проинформировало его своевременно и не начало предусмотренные законодательством консультации по решениям, которые могут существенно повлиять на работников.

По словам представителей ЛПА, профсоюзу вообще не предоставляли информацию о новом бизнес-плане. Более того, представители организации не смогли принять участие в онлайн-презентации плана для сотрудников, которая состоялась 11 августа.

После просьбы присоединиться к презентации профсоюзу предложили встретиться с руководством 14 августа.

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ЛПА заявляет, что до этого момента другой информации о бизнес-плане ему не предоставляли.

Латвийский профсоюз авиации призывает правление и совет airBaltic начать переговоры о последствиях нового плана для работников и соблюдать установленные законом требования о консультациях с представителями сотрудников.

Кроме того, профсоюз требует обеспечить соблюдение прав работников и их представителей в случае, если компания всё же приступит к процедуре коллективного сокращения.

ЛПА является крупнейшим профсоюзом авиационной отрасли Латвии и объединяет работников шести предприятий.

Что предусматривает новый бизнес-план airBaltic

Совет airBaltic утвердил новый бизнес-план на этой неделе. Он предусматривает ряд серьезных изменений, направленных прежде всего на улучшение финансового положения компании.

Для укрепления ликвидности airBaltic планирует привлечь 225 млн евро временного финансирования, используя пакет обеспечения по приоритетным облигациям 2029 года.

Одновременно компания пересмотрела планы развития флота: вместо ранее запланированных 100 самолетов к 2031 году в парке предполагается иметь около 40 воздушных судов.

При этом Рига останется главным центром деятельности airBaltic. Компания намерена перейти к формированию маршрутной сети с учетом реального спроса и продолжить обеспечивать авиасообщение в странах Балтии.

Почему airBaltic пришлось пересматривать планы

Финансовые результаты компании остаются непростыми.

В первом квартале 2026 года убытки концерна airBaltic составили 70,064 млн евро - в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом оборот вырос на 12,3%, до 149,086 млн евро.

По итогам 2025 года оборот airBaltic увеличился на 4,2% и достиг 779,344 млн евро, а убыток составил 44,337 млн евро. За год авиакомпания перевезла около 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше показателя 2024 года.

В годовом отчете компания также сообщила, что с учетом финансовых результатов и ситуации на рынке приостановила планы IPO и пока не рассматривает публичное размещение акций как источник капитала в 2026 году.

При этом руководство airBaltic ожидает, что в нынешнем году свободный денежный поток останется отрицательным. Для финансирования работы в зимний сезон компании может потребоваться еще 100-150 млн евро.

Пока официального решения о сокращении 20-30% персонала не объявлено. Эта цифра является оценкой Латвийского профсоюза авиации, основанной на предполагаемом сокращении флота и объема деятельности.

Однако сам масштаб пересмотра стратегии airBaltic уже очевиден. Теперь профсоюз требует от руководства объяснить, как эти изменения скажутся на рабочих местах и условиях труда сотрудников.