За сутки в Латвии при пожарах пострадали три человека, в том числе пожарный

В минувшую среду в Латвии при пожарах пострадали три человека, в том числе пожарный, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

12 августа в 15:31 спасатели получили вызов в Саулкрастскую волость, где горели первый этаж одноэтажного деревянного здания и конструкции крыши общей площадью 180 квадратных метров.

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При пожаре пострадали два человека, один из них - пожарный. После осмотра медиками он продолжил работу на месте происшествия. Незадолго до 20:00 пожар был ликвидирован.

В 3:18 в четверг спасатели получили вызов на улицу Лиелвардес в Риге. В квартире на втором этаже пятиэтажного дома загорелась оставленная без присмотра готовившаяся на плите еда. С помощью спасательной маски пожарные спасли человека, пострадавшего при этом пожаре.

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В 20:39 спасатели выехали на улицу Болдераяс в Риге, где горели два сарая и стена жилого дома. Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Из жилого дома пожарные эвакуировали двух человек. Незадолго после 22:00 пожар был ликвидирован.

В 2:13 был получен вызов в Циецерскую волость Салдусского края, где в одноэтажном производственном здании горело оборудование на площади 40 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек.

За прошедшие сутки пожарные также выезжали на вызовы, связанные с возгораниями в бане, мусора, бытовых вещей и оставленной без присмотра подгоревшей пищи.

Всего за прошедшие сутки ГПСС получила 48 вызовов. Из них 13 были связаны с тушением пожаров, 26 - со спасательными работами, еще девять оказались ложными вызовами.