В Риге впервые пройдет Red Bull Showrun: на улице Экспорта устроят двухчасовое мотошоу

redbull.com

15 августа улица Экспорта в Риге превратится в трассу для масштабного автомобильного шоу Red Bull Showrun.

В рамках празднования дня рождения Риги здесь впервые пройдет мероприятие мирового уровня, в программе которого - выступление болида Red Bull Formula 1, дрифт, ралли и мототриал, сообщается на сайте организаторов.

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Организаторы обещают двухчасовое шоу, во время которого зрители смогут увидеть в городских условиях то, что обычно происходит на крупнейших автоспортивных аренах мира: мощные автомобили, визг шин, дым от покрышек и демонстрацию скорости и точности управления.

Главное шоу состоится в субботу, 15 августа, с 14:00 до 16:00.

На протяжении двух часов улица Экспорта (от ул. Элизабетес до ВАнтового моста) превратится в специальную трассу для показательных заездов.

Главным участником программы станет болид Red Bull Formula 1. Его выступление дополнят демонстрации по дрифту, ралли и мотоспорту. Организаторы отмечают, что каждый заезд станет демонстрацией скорости, точности и контроля над машиной.

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Накануне откроется Showrun Village

Праздник начнётся еще в пятницу, 14 августа. На улице Экспорта будет работать Red Bull Showrun Village - специальная зона, где посетители смогут поближе рассмотреть технику, встретиться с гонщиками и принять участие в различных активностях партнёров мероприятия.

Время работы Showrun Village:

14 августа, пятница: 14:00–20:00;

15 августа, суббота: 10:00–18:30.

На официальном сайте Red Bull Showrun опубликована подробная карта мероприятия. На ней обозначены зоны для зрителей, места для людей с ограниченной мобильностью, торговые точки, туалеты и парковки.

Там же можно ознакомиться с информацией о пилотах и получить ответы на основные вопросы, связанные с посещением шоу.

Организаторы отдельно предупреждают, что во время мероприятия будет проводиться фотографирование и видеосъемка. Полученные фотографии и видеоматериалы могут использоваться Red Bull и партнерами в коммуникационных и маркетинговых целях - в соцсетях, на сайтах, в прессе и других информационных материалах.