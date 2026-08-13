В Латвии с 1 октября проиндексируют пенсии до 1589 евро: повышение затронет 97% получателей

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С 1 октября в Латвии проиндексируют пенсии или их части, не превышающие 1589 евро. В зависимости от страхового стажа они увеличатся на 4,24–5,22%, сообщил журналистам в четверг министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

Таким образом, полная индексация затронет 97% получателей пенсий.

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В полном объеме пенсии индексируют политически репрессированным, людям с I группой инвалидности, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также жителям, которым пенсия по старости была назначена до достижения установленного законом пенсионного возраста в связи с уходом за детьми с инвалидностью или воспитанием пяти и более детей.

Для жителей со страховым стажем до 29 лет повышение пенсии составит 4,24%. При страховом стаже от 30 до 39 лет пенсия увеличится на 4,56%, от 40 до 44 лет - на 4,89%, а при стаже 45 лет и более - на 5,22%.

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Для остальных государственных пенсий - за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца - а также для страховых возмещений и доплат применяется индекс 1,0424, то есть повышение на 4,24%.

В соответствии с законом «О государственных пенсиях» индексация пенсий в этом году пройдет 1 октября.

Министерство благосостояния поясняет, что индекс пенсий рассчитывается с учетом фактического индекса потребительских цен, то есть инфляции за 12-месячный период, а также части процентного прироста суммы заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, в реальном выражении.