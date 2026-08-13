В Латвии хотят изменить правила оплаты административных штрафов

В Латвии хотят изменить систему исполнения административных наказаний. Одно из главных предложений - скидка для тех, кто быстро оплачивает штраф и не обжалует решение: в определенных случаях достаточно будет заплатить 80% назначенной суммы. Одновременно власти предлагают дать больше времени людям, которым сложно рассчитаться сразу.

По данным Министерства юстиции, действующая система в целом работает достаточно эффективно. С 2021 по 2025 год было исполнено около 85% назначенных административных денежных штрафов. Большинство из них - 86% - жители оплатили добровольно, еще 14% пришлось взыскивать принудительно.

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Особенно хорошо оплачиваются штрафы за нарушения, которые фиксируют технические средства без остановки автомобиля, а также за неправильную остановку и стоянку. В таких случаях показатель исполнения достигает примерно 99%. Столь же высокий результат наблюдается, когда применяется условное частичное освобождение от уплаты штрафа.

Несмотря на эти показатели, Министерство юстиции считает систему излишне сложной. Предлагаемые изменения должны сократить число случаев принудительного взыскания, уменьшить объем ручной работы государственных учреждений и снизить административную нагрузку на жителей.

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Главная новинка - принцип «платишь быстрее - платишь меньше». Если человек не станет обжаловать решение и внесет деньги в установленный срок, в некоторых случаях ему предложат заплатить только 80% суммы. То есть при штрафе в 100 евро платеж составит 80 евро.

Получить такую скидку смогут не все. Ее не планируют распространять на систематических нарушителей и людей, совершивших серьезные административные правонарушения. В частности, речь идет о вождении в состоянии опьянения и значительном превышении разрешенной скорости.

Изменить хотят и правила для тех, кому штраф сложно оплатить сразу. Сейчас отсрочку можно получить максимум на месяц, а выплачивать сумму частями - в течение шести месяцев. Министерство предлагает увеличить эти сроки соответственно до шести месяцев и одного года.