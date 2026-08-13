В аэропорту Риги из багажа пассажиров изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов: что нельзя ввозить в Латвию

С начала 2026 года в багаже пассажиров, прибывающих в Ригу из стран за пределами Евросоюза, сотрудники аэропорта обнаружили более двух тонн мяса и молочных продуктов, сообщает агентство LETA.

Всего до конца июля было изъято 2052 килограмма мясо-молочной продукции, а также 1435 килограммов фруктов и овощей. Латвийские службы напоминают: далеко не все, что можно легально купить за границей, разрешено привозить домой.

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По данным представителей Рижской аэропортовой службы, в 2025 году объем изъятых мясных и молочных продуктов был еще больше - 3377 килограммов. Кроме того, за прошлый год у пассажиров изъяли 3447 килограммов фруктов и овощей.

В специальных контейнерах в аэропорту оказываются самые разные продукты: от колбасных изделий и сыра до кукурузных початков.

Причем, как отмечают таможенники, большинство таких случаев связано не с попыткой сознательно нарушить закон, а с обычным незнанием правил.

Мясо и молочные продукты - один из главных запретов

Путешественники, возвращающиеся в Латвию из стран, не входящих в ЕС, не могут просто положить в чемодан мясо, колбасу, сыр или другие молочные продукты.

Пищевые продукты животного происхождения могут стать источником распространения опасных заболеваний животных. Именно поэтому в Евросоюзе действуют строгие ограничения на их ввоз из третьих стран.

Отдельные правила действуют и для растительной продукции. Свежие фрукты и овощи в ряде случаев требуют фитосанитарного сертификата.

Поэтому привычная логика «я купил это в магазине, значит, могу привезти домой» здесь не работает.

Есть важный нюанс. Если таможенник обнаружил запрещенный продукт и пассажир добровольно выбросил его в специально предназначенный контейнер, административное наказание не применяется.

Если же человек отказывается выполнить требование таможенного сотрудника и не хочет добровольно избавиться от запрещенного товара, может быть начат процесс об административном нарушении и назначен штраф.

Сигареты и алкоголь: следите за количеством

В этом году в Рижском аэропорту существенно выросло количество нарушений, связанных с ввозом акцизных товаров.

В первом полугодии сотрудники таможни выявили 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда было зафиксировано 1166 случаев.

Наиболее заметный рост связан с пассажирами, которые превышали разрешенные нормы беспошлинного ввоза сигарет и алкогольных напитков.

Поэтому перед поездкой стоит заранее проверить действующие ограничения именно для страны, из которой вы возвращаетесь.

Покупки дороже 430 евро нужно декларировать

Еще одна распространенная проблема - товары, купленные за пределами ЕС.

Если общая стоимость приобретенных за границей товаров превышает 430 евро при возвращении воздушным или морским транспортом, их необходимо декларировать и уплатить предусмотренные налоги.

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Это особенно важно учитывать при покупке дорогой электроники, часов, украшений, одежды и других товаров.

Осторожнее с лекарствами из Египта и Турции

Отдельное предупреждение касается лекарственных препаратов.

Латвийские службы отмечают рост случаев, когда пассажиры пытаются привезти из таких популярных туристических направлений, как Египет и Турция, приобретенные там успокоительные и снотворные препараты.

Среди препаратов, которые чаще всего фигурируют в выявленных случаях, называются Sleepez и Night Calm 3 mg.

Проблема заключается в составе некоторых лекарств. В частности, содержащийся в них эсзопиклон включен в Латвии в список запрещенных веществ.

По данным Службы налоговой и таможенной полиции, за последние два года в связи с ввозом веществ, содержащих эсзопиклон, было начато 23 уголовных процесса, 17 из них переданы для уголовного преследования.

Причем речь может идти не о крупной партии: пересечение границы с такими препаратами может иметь уголовно-правовые последствия независимо от количества вещества и способа его перевозки.

Если человеку действительно надо перевозить через границу назначенное врачом лекарство, следует иметь рецепт или другие медицинские документы.

Сувенир из отпуска тоже может оказаться незаконным

Особое внимание путешественникам рекомендует обратить и Управление охраны природы Латвии.

Причина - CITES, международная конвенция о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ограничения распространяются не только на живых животных или растения. Проблемы могут возникнуть и с сувенирами, изготовленными из частей охраняемых видов.

В багаже пассажиров уже обнаруживали:

кораллы

икру осетровых рыб

изделия из кожи крокодила

изделия из кожи змеи

косметику с экстрактом икры

алкоголь с помещенными внутрь змеями

другие изделия из охраняемых видов

При этом наличие такого товара в обычном туристическом магазине еще не означает, что его можно без разрешения вывезти из страны и ввезти в Латвию.

Ответственность за легальность такого сувенира несет сам путешественник.

Специалисты рекомендуют покупать изделия природного происхождения только в легальных торговых местах, сохранять документы о происхождении товара и заранее проверять, относится ли использованный материал к охраняемому виду.

Еще одна тревожная тенденция

Она касается наркотических и психотропных веществ. Количество попыток ввезти их в страну растет.

В 2025 году в Рижском аэропорту было выявлено 13 попыток их ввоза, тогда как только за первые шесть месяцев 2026 года - уже 26 случаев. Показатель за половину нынешнего года уже вдвое превысил результат всего прошлого года.