13 августа 2026, 16:27 Валерия Леонова

В аэропорту Риги из багажа пассажиров изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов: что нельзя ввозить в Латвию

В аэропорту Риги из багажа пассажиров изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов: что нельзя ввозить в Латвию

С начала 2026 года в багаже пассажиров, прибывающих в Ригу из стран за пределами Евросоюза, сотрудники аэропорта обнаружили более двух тонн мяса и молочных продуктов, сообщает агентство LETA.

Всего до конца июля было изъято 2052 килограмма мясо-молочной продукции, а также 1435 килограммов фруктов и овощей. Латвийские службы напоминают: далеко не все, что можно легально купить за границей, разрешено привозить домой.

Читайте нас также

По данным представителей Рижской аэропортовой службы, в 2025 году объем изъятых мясных и молочных продуктов был еще больше - 3377 килограммов. Кроме того, за прошлый год у пассажиров изъяли 3447 килограммов фруктов и овощей.

В специальных контейнерах в аэропорту оказываются самые разные продукты: от колбасных изделий и сыра до кукурузных початков.

Причем, как отмечают таможенники, большинство таких случаев связано не с попыткой сознательно нарушить закон, а с обычным незнанием правил.

Мясо и молочные продукты - один из главных запретов

Путешественники, возвращающиеся в Латвию из стран, не входящих в ЕС, не могут просто положить в чемодан мясо, колбасу, сыр или другие молочные продукты.

Пищевые продукты животного происхождения могут стать источником распространения опасных заболеваний животных. Именно поэтому в Евросоюзе действуют строгие ограничения на их ввоз из третьих стран.

Отдельные правила действуют и для растительной продукции. Свежие фрукты и овощи в ряде случаев требуют фитосанитарного сертификата.

Поэтому привычная логика «я купил это в магазине, значит, могу привезти домой» здесь не работает.

Есть важный нюанс. Если таможенник обнаружил запрещенный продукт и пассажир добровольно выбросил его в специально предназначенный контейнер, административное наказание не применяется.

Если же человек отказывается выполнить требование таможенного сотрудника и не хочет добровольно избавиться от запрещенного товара, может быть начат процесс об административном нарушении и назначен штраф.

Сигареты и алкоголь: следите за количеством

В этом году в Рижском аэропорту существенно выросло количество нарушений, связанных с ввозом акцизных товаров.

В первом полугодии сотрудники таможни выявили 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда было зафиксировано 1166 случаев.

Наиболее заметный рост связан с пассажирами, которые превышали разрешенные нормы беспошлинного ввоза сигарет и алкогольных напитков.

Поэтому перед поездкой стоит заранее проверить действующие ограничения именно для страны, из которой вы возвращаетесь.

Покупки дороже 430 евро нужно декларировать

Еще одна распространенная проблема - товары, купленные за пределами ЕС.

Если общая стоимость приобретенных за границей товаров превышает 430 евро при возвращении воздушным или морским транспортом, их необходимо декларировать и уплатить предусмотренные налоги.

Читайте Mixer
В аэропорту Риги из багажа пассажиров изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов: что нельзя ввозить в Латвию

Девы, Рыбы, Стрельцы и Овны в гороскопе Василисы Володиной на субботу 15…
В аэропорту Риги из багажа пассажиров изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов: что нельзя ввозить в Латвию

11 стрижек около 60, которые подтягивают овал лица
В аэропорту Риги из багажа пассажиров изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов: что нельзя ввозить в Латвию

7, 14, 11, 22, 19, ?: найдите следующее число за 20 секунд
В аэропорту Риги из багажа пассажиров изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов: что нельзя ввозить в Латвию

Гороскоп на выходные 15-16 августа: кому повезёт с компанией, а кто…

Это особенно важно учитывать при покупке дорогой электроники, часов, украшений, одежды и других товаров.

Осторожнее с лекарствами из Египта и Турции

Отдельное предупреждение касается лекарственных препаратов.

Латвийские службы отмечают рост случаев, когда пассажиры пытаются привезти из таких популярных туристических направлений, как Египет и Турция, приобретенные там успокоительные и снотворные препараты.

Среди препаратов, которые чаще всего фигурируют в выявленных случаях, называются Sleepez и Night Calm 3 mg.

Проблема заключается в составе некоторых лекарств. В частности, содержащийся в них эсзопиклон включен в Латвии в список запрещенных веществ.

По данным Службы налоговой и таможенной полиции, за последние два года в связи с ввозом веществ, содержащих эсзопиклон, было начато 23 уголовных процесса, 17 из них переданы для уголовного преследования.

Причем речь может идти не о крупной партии: пересечение границы с такими препаратами может иметь уголовно-правовые последствия независимо от количества вещества и способа его перевозки.

Если человеку действительно надо перевозить через границу назначенное врачом лекарство, следует иметь рецепт или другие медицинские документы.

Сувенир из отпуска тоже может оказаться незаконным

Особое внимание путешественникам рекомендует обратить и Управление охраны природы Латвии.

Причина - CITES, международная конвенция о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ограничения распространяются не только на живых животных или растения. Проблемы могут возникнуть и с сувенирами, изготовленными из частей охраняемых видов.

В багаже пассажиров уже обнаруживали:

  • кораллы
  • икру осетровых рыб
  • изделия из кожи крокодила
  • изделия из кожи змеи
  • косметику с экстрактом икры
  • алкоголь с помещенными внутрь змеями
  • другие изделия из охраняемых видов

При этом наличие такого товара в обычном туристическом магазине еще не означает, что его можно без разрешения вывезти из страны и ввезти в Латвию.

Ответственность за легальность такого сувенира несет сам путешественник.

Специалисты рекомендуют покупать изделия природного происхождения только в легальных торговых местах, сохранять документы о происхождении товара и заранее проверять, относится ли использованный материал к охраняемому виду.

Еще одна тревожная тенденция

Она касается наркотических и психотропных веществ. Количество попыток ввезти их в страну растет.

В 2025 году в Рижском аэропорту было выявлено 13 попыток их ввоза, тогда как только за первые шесть месяцев 2026 года - уже 26 случаев. Показатель за половину нынешнего года уже вдвое превысил результат всего прошлого года.

В аэропорту Риги из багажа пассажиров изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов: что нельзя ввозить в Латвию

Девы, Рыбы, Стрельцы и Овны в гороскопе Василисы Володиной на субботу 15…
В аэропорту Риги из багажа пассажиров изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов: что нельзя ввозить в Латвию

11 стрижек около 60, которые подтягивают овал лица

В мире

Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 21:10
Побег года: 36-килограммовая черепаха сбежала из дома в Канаде и преодолела за две недели 20 км
14 августа, 20:29
Опасные игры с солнцем: в Испании свыше 500 человек попали к врачам после наблюдения за затмением
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 19:10 19:10
Масштабный блэкаут в Центральной Азии: сразу четыре страны одновременно остались без света
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 17:30 17:30
800 км/ч за 5 секунд: в Китае сверхскоростной поезд побил мировой рекорд
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 17:05 17:05
В Бельгии во время ремонта рабочие нашли в стене подвала золото на 9 млн евро
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 16:30 16:30
Трампа спрятали в грузовике с едой: раскрыта тайная операция в аэропорту Анкары
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 16:01 16:01
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 14:07 14:07
От нуля до 800 км/ч за 5,3 секунды: китайский маглев установил мировой рекорд
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
+ОПРОС
14 августа, 13:00 13:00
Посмотрели на затмение без очков? Врачи назвали симптомы, которые нельзя игнорировать
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 12:30 12:30
Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 265 человек: спасатели входят в решающие часы поисков
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 11:30 11:30
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов

Латвия

На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 18:20
Тяжелое ДТП в центре Риги: столкнулись полицейский бусик, троллейбус и два авто (дополнено)
14 августа, 10:27
«Код: 825»: Рига отмечает день рождения. Главные праздничные события с 14 по 16 августа
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 09:28 09:28
Улица Альберта и часть Антонияс в Риге на выходных станут пешеходными 
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 08:59 08:59
Более 10 тысяч человек подписались за отмену компенсаций депутатам Сейма на транспорт и жилье
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 08:27 08:27
Летнее тепло возвращается: в пятницу до +26, но вода в море прохладная
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 07:58 07:58
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 20:58 20:58
LVM оштрафовали на 7,86 млн евро за привилегии отдельным лесным компаниям
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 19:58 19:58
В Латвии хотят изменить правила оплаты административных штрафов
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 19:29 19:29
Не пугайтесь военной техники: в Марупе и Ропажи пройдут учения Земессардзе
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 18:55 18:55
Подруга уговорила купить билет, который принес женщине из Огре четверть миллиона
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 17:57 17:57
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма

ЧП

Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
12 августа, 19:57
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
12 августа, 08:58
В Риге Mercedes на большой скорости перелетел через велополосу и врезался в территорию АЗС
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
11 августа, 11:58
Спустя почти 30 лет в Лас-Вегасе начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура
10 августа, 14:00
В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек
7 августа, 20:58
В Риге полиция остановила мужчину на инвалидном кресле с 5,49 промилле алкоголя
6 августа, 16:30
Несколько тревожных задержаний педофилов в Рижском регионе: что известно и есть ли повод для паники
6 августа, 13:02
Эбола приблизилась к городу с 17 миллионами жителей: лодку с 200 пассажирами перехватили у Киншасы в Конго
ВИДЕО
5 августа, 19:28
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков

Бизнес

Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
12 августа, 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
22 июля, 14:28 14:28
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
22 июля, 08:58 08:58
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
21 июля, 20:28 20:28
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии

Культура

Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 20:05
Робби Уильямс признался, что у него диагностировали аутизм
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 19:42
Латвийская Православная Церковь приглашает в Крестный ход в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой: как стать участником
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 18:40
Эффект «Дьявол носит Prada 2»: фильм вызвал настоящий туристический бум в Милане
14 августа, 15:32
Не «Интерстеллар»: этот фильм уже 23 года продолжает „кормить“ Мэтью Макконахи
14 августа, 15:00
„Голосуйте десять раз“ больше не получится: „Евровидение“ хочет изменить правила
14 августа, 14:30
Куда сходить в Риге 14–16 августа: 9 событий большого праздничного уикенда
14 августа, 13:30
Кинозрители выбрали самые скучные фильмы XXI века - в списке «Джокер», «Наполеон» и «Мегалополис»
14 августа, 11:57
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Mixer

Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство
14 августа, 23:05
Девы, Рыбы, Стрельцы и Овны в гороскопе Василисы Володиной на субботу 15 августа
Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство
14 августа, 22:05
11 стрижек около 60, которые подтягивают овал лица
Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство
14 августа, 21:05
7, 14, 11, 22, 19, ?: найдите следующее число за 20 секунд
14 августа, 20:35
Гороскоп на выходные 15-16 августа: кому повезёт с компанией, а кто захочет побыть один
14 августа, 20:05
Кабачковую шаурму теперь делаю на противне: фарш тонко раскатываю на пергаменте, потом остаётся только собрать лаваш
14 августа, 19:05
Юмор за день и аквариум с бегемотами
14 августа, 18:10
Раки, Тельцы, Рыбы и Девы в гороскопе на субботу 15 августа
14 августа, 17:07
Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
13 августа, 12:58
«ПСЖ» снова лучший в Европе: парижане во второй раз подряд выиграли Суперкубок УЕФА
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
12 августа, 19:30
Бриллиант от Роналду: загадка роскошного кольца Джорджины
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
12 августа, 13:30
Сегодня определится обладатель Суперкубка УЕФА: «Астон Вилла» против ПСЖ
12 августа, 08:28
Лионель Месси решил вернуться в «Интер Майами» после похорон отца
10 августа, 19:05
«Фундаментальное нарушение доверия»: УЕФА, АФК и КОНКАКАФ выступили с жестким открытым письмом против Инфантино
10 августа, 11:58
The Daily Telegraph раскрыл детали выплат предполагаемой любовнице Инфантино
10 августа, 07:58
Граудиня и Самойлова завоевали серебро этапа Elite 16 в Гамбурге
9 августа, 18:29
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас