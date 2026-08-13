Rail Baltica придется сокращать: власти ищут, на чем сэкономить

Европейского финансирования для Rail Baltica оказалось недостаточно, чтобы завершить проект в задуманном масштабе. Теперь правительству Латвии приходится решать, какие элементы железной дороги можно сократить или упростить, чтобы строительство продолжилось. Премьер-министр Андрис Кулбергс и министр сообщения Каспарс Козловскис уже назвали три возможных сценария.
Изначально Евросоюз рассчитывал, что Эстония, Латвия и Литва построят железную дорогу европейской колеи от Таллина до границы с Польшей. На проект Брюссель выделил около 3 млрд евро, предполагая, что балтийские страны добавят еще примерно 15% необходимого финансирования.
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Однако стоимость Rail Baltica за годы реализации заметно выросла. На проекте появлялись новые требования, ответвления и дополнительные объекты, а первоначальный расчет расходов оказался далек от реальности.
Проблемы Rail Baltica теперь изучают компетентные органы. Генеральная прокуратура Латвии с 2024 года ведет уголовный процесс по подозрению в том, что государственные должностные лица, отвечавшие за реализацию проекта, могли нанести бюджету ущерб в особо крупном размере.
Свою оценку ранее дала и парламентская следственная комиссия Сейма, которую возглавлял нынешний премьер Кулбергс. Комиссия пришла к выводу, что Министерство сообщения скрывало от правительства реальный рост стоимости Rail Baltica. Кроме того, Госконтроль участвует в проверке совместного проекта стран Балтии, результаты которой обещают представить в начале 2027 года.
Но расследования - отдельная история. Нынешнему правительству уже сейчас нужно решить, что делать со строительством дальше. По словам Кулбергса и Козловскиса, вариантов фактически три.
Первый - продолжить проект в нынешнем, раздутом виде. Второй - отказаться от строительства. Оба сценария власти считают нереалистичными: на полный вариант не хватает денег, а отказ от проекта не освобождает страны Балтии от вопросов Евросоюза по уже вложенным средствам.
Остается третий путь - строить первую очередь Rail Baltica, но существенно ее оптимизировать. Иными словами, определить, какие параметры проекта можно уменьшить без потери его основной функции.
Одно из предложений касается количества станций. Кулбергс привел в пример Испанию: на 600-километровой линии высокоскоростного сообщения между Мадридом и Барселоной предусмотрены только две станции, тогда как на примерно 200-километровом участке Rail Baltica в Латвии запланировано 17.
Сэкономить предлагают и на длине перронов. Сейчас проект предусматривает платформы длиной 400 метров, однако их можно сократить вдвое - до 200 метров.
До 15 сентября Министерство сообщения должно подготовить предложения по снижению технических требований и требований к строительным материалам до минимального уровня, который позволит создать функциональную и постоянно действующую железнодорожную линию.
Именно эта идея вызывает отдельные вопросы. Снижение требований к материалам может удешевить строительство, но одновременно возникает вопрос о качестве и безопасности будущей инфраструктуры. Особенно на фоне уже существующих претензий к отдельным строительным объектам в Риге.
При этом от «Рижской петли» власти отказываться не собираются. Речь идет об ответвлении, которое должно связать основную трассу Rail Baltica с аэропортом «Рига» и Центральным вокзалом. Без него основная линия пройдет в стороне от столицы, и объяснить жителям необходимость проекта было бы значительно сложнее.
Еще один возможный источник средств - оборонный бюджет. Министр сообщения допустил, что к финансированию Rail Baltica могут привлечь деньги на оборону, поскольку проект предусматривает военную мобильность.
При этом рассчитывать на очередной крупный европейский транш власти уже не готовы. Как заявил премьер: «Нужно мыслить нестандартно, какие еще есть возможности, потому что Европа в следующем конверте не даст достаточно денег, чтобы реализовать этот проект».
Теперь Латвии предстоит определить, чем можно пожертвовать ради продолжения строительства. После многолетнего роста расходов каждый сэкономленный евро становится особенно важным - Rail Baltica придется достраивать уже с гораздо более жестким отношением к бюджету.