Подруга уговорила купить билет, который принес женщине из Огре четверть миллиона

Для женщины из Огрского края обычный поход в магазин неожиданно закончился выигрышем в 250 000 евро. Крупный приз в моментальной лотерее оказался особенно важен: последние месяцы были для нее непростыми, а жилью требовался серьезный ремонт.

«Некоторое время назад моя жизнь перевернулась с ног на голову», - рассказывает победительница. По ее словам, временами казалось, что самостоятельно справиться со всеми проблемами не получится. Несмотря на это, она продолжала надеяться, что ситуация изменится к лучшему.

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Лотерейные билеты женщина покупала примерно раз в месяц. Иногда ей удавалось выиграть 100–200 евро, но о действительно крупном призе оставалось только мечтать. В тот день она сначала прошла мимо стойки с билетами, однако подруга остановила ее словами: «Не проходи мимо своего счастья!»

Женщина вернулась и купила билет. Обычно ей не нравилось стирать защитный слой прямо в магазине, но на этот раз она решила сделать исключение. Результат оказался настолько неожиданным, что сначала даже подруги не поверили своим глазам.

Кассир подтвердила, что билет выигрышный, однако сразу назвать сумму не смогла. Позже выяснилось: женщина получила 250 000 евро.

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«Было такое чувство, будто я летаю, - признается победительница. - В один момент я поняла, что справлюсь со всеми трудностями».

Теперь часть выигрыша она хочет вложить в необходимый ремонт. Еще одна цель - исполнить давнюю мечту и больше путешествовать. В ближайших планах Чехия, Австрия, Словакия и Италия, а затем - поездки в более дальние страны.

Для женщины этот выигрыш оказался не только финансовой удачей. Он помог ей снова поверить в себя и в то, что после тяжелого периода жизнь действительно может измениться.

«У меня такое чувство, что жизнь только сейчас начинается по-настоящему, - говорит она. - Трудный период остался позади, и я чувствую, что действительно заслужила эту возможность».