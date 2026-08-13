13 августа 2026, 12:27 Валерия Леонова

Ночь Персеид в Риге: Ботанический сад ЛУ приглашает понаблюдать за метеорами и послушать концерт под открытым небом

Ночь Персеид в Риге: Ботанический сад ЛУ приглашает понаблюдать за метеорами и послушать концерт под открытым небом

Сегодня вечером, 13 августа, в Ботаническом саду Латвийского университета в Риге состоится вторая «Ночь Персеид» - специальное мероприятие, во время которого посетители смогут наблюдать метеорный поток, познакомиться с августовским звездным небом и послушать концерт пианиста Рейниса Зариньша.

Вход на территорию мероприятия начнется в 21:00, сама программа продлится до двух часов ночи.

Читайте нас также

Мероприятие стало продолжением традиции, которую Ботанический сад ЛУ начал в прошлом году. Первая «Ночь Персеид» собрала более 700 человек, пришедших посмотреть на звездное небо и метеоры. В этом году организаторы подготовили более насыщенную программу.

Почему Персеиды особенно интересны именно сейчас

Персеиды считаются одним из самых известных и ярких метеорных потоков года. В Латвии их максимум в 2026 году приходится на ночь с 12 на 13 августа. При идеальных условиях интенсивность потока может достигать примерно 100 метеоров в час, хотя реальное количество видимых метеоров зависит от места наблюдения, погоды и состояния неба.

Персеиды появляются благодаря комете 109P/Свифта - Туттля. Земля каждый год проходит через область ее орбиты, где остались частицы пыли и другие небольшие фрагменты. Влетая в атмосферу Земли с огромной скоростью, они нагреваются и сгорают, создавая яркие полосы света, которые мы называем «падающими звездами».

На самом деле это не звезды, а небольшие частицы - метеороиды.

Поток получил название Персеиды потому, что его метеоры словно вылетают из области неба рядом с созвездием Персея. Этот участок называется радиантом.

Для наблюдения Персеид 2026 год особенно удачен еще по одной причине: пик потока практически совпал с новолунием. Поэтому яркий лунный свет не будет «засвечивать» небо и скрывать слабые метеоры.

Хорошие условия сохраняются и в ночь с 13 на 14 августа, хотя максимум активности уже пройден

Именно поэтому у посетителей сегодняшней «Ночи Персеид» есть хороший шанс увидеть метеоры, если небо будет ясным.

Почему для этого выбрали Ботанический сад

У Ботанического сада Латвийского университета есть неожиданное преимущество для жителей Риги: на его большой территории практически нет уличного освещения.

Из-за этого обширный луг сада подходит для наблюдения за ночным небом значительно лучше, чем многие другие места в городе. Не нужно ехать далеко за пределы Риги, чтобы хотя бы на несколько часов оказаться в более темной обстановке.

Организаторы предлагают расположиться на траве и спокойно смотреть вверх. Для этого посетителям советуют взять с собой теплое одеяло, спальный мешок или складной стул.

Сначала - астрономия, потом музыка

Вечер начнется с рассказа астронома Латвийского университета Виталия Кузмова. Он расскажет о наиболее интересных астрономических событиях этого лета и о том, что можно будет увидеть в небе в течение ночи.

Читайте Mixer
Ночь Персеид в Риге: Ботанический сад ЛУ приглашает понаблюдать за метеорами и послушать концерт под открытым небом

Девы, Рыбы, Стрельцы и Овны в гороскопе Василисы Володиной на субботу 15…
Ночь Персеид в Риге: Ботанический сад ЛУ приглашает понаблюдать за метеорами и послушать концерт под открытым небом

11 стрижек около 60, которые подтягивают овал лица
Ночь Персеид в Риге: Ботанический сад ЛУ приглашает понаблюдать за метеорами и послушать концерт под открытым небом

7, 14, 11, 22, 19, ?: найдите следующее число за 20 секунд
Ночь Персеид в Риге: Ботанический сад ЛУ приглашает понаблюдать за метеорами и послушать концерт под открытым небом

Гороскоп на выходные 15-16 августа: кому повезёт с компанией, а кто…

После этого посетители смогут отправиться на экскурсию по созвездиям. Совместно с проектом ieskaties.lv организаторы предлагают познакомиться с расположением созвездий, а затем посмотреть на ночное небо через телескопы.

То есть вечер рассчитан не только на тех, кто уже хорошо разбирается в астрономии. Специалисты помогут понять, куда именно смотреть и что можно увидеть без специального оборудования.

Если у кого-то есть собственный телескоп, его также можно взять с собой.

Концерт под звездами

Кульминацией вечера станет концерт пианиста Рейниса Зариньша, подготовленный специально для «Ночи Персеид».

В программе - произведения композиторов разных эпох и поколений. Среди авторов, которых упоминает сам пианист, - Иоганн Себастьян Бах, Фредерик Шопен, Имант Земзарис, Андрис Аузниекс, Филип Гласс и Валентин Сильвестров. Музыка должна стать своеобразным продолжением ночного наблюдения за небом - более спокойной и созерцательной частью программы.

Рейнис Зариньш - один из известных латвийских пианистов, пятикратный лауреат Латвийской музыкальной премии и кавалер ордена Трёх звёзд. Он выступал, в частности, в амстердамском Консертгебау, нью-йоркском Карнеги-холле и лондонском Уигмор-холле.

Что взять с собой

Поскольку мероприятие продлится до двух часов ночи, организаторы советуют заранее подготовиться.

С собой стоит взять:

  • тёплый плед, спальный мешок или складной стул
  • термос или корзинку для пикника
  • средство от комаров
  • при наличии - собственный телескоп

На территории в течение вечера можно будет купить напитки. Для посетителей на инвалидных колясках предусмотрена специально оборудованная зона.

Где и когда

Ботанический сад Латвийского университета: Рига, улица Яня Штайнхауэра, 2.

Билеты продаются в ограниченном количестве через Biļešu paradīze. На странице мероприятия ЛУ указана стоимость 15 евро.

Организаторы предупреждают, что при сильных осадках мероприятие могут перенести или отменить. Перед поездкой стоит проверить актуальную информацию на сайте Ботанического сада ЛУ.

И еще важный момент: Персеиды можно наблюдать не только сегодня. Хотя пик приходится на ночь 12-13 августа, метеорный поток продолжается ещё некоторое время, поэтому при ясном и достаточно темном небе «падающие звезды» можно увидеть и в последующие ночи августа.

Ночь Персеид в Риге: Ботанический сад ЛУ приглашает понаблюдать за метеорами и послушать концерт под открытым небом

Девы, Рыбы, Стрельцы и Овны в гороскопе Василисы Володиной на субботу 15…
Ночь Персеид в Риге: Ботанический сад ЛУ приглашает понаблюдать за метеорами и послушать концерт под открытым небом

11 стрижек около 60, которые подтягивают овал лица

В мире

Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 21:10
Побег года: 36-килограммовая черепаха сбежала из дома в Канаде и преодолела за две недели 20 км
14 августа, 20:29
Опасные игры с солнцем: в Испании свыше 500 человек попали к врачам после наблюдения за затмением
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 19:10 19:10
Масштабный блэкаут в Центральной Азии: сразу четыре страны одновременно остались без света
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 17:30 17:30
800 км/ч за 5 секунд: в Китае сверхскоростной поезд побил мировой рекорд
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 17:05 17:05
В Бельгии во время ремонта рабочие нашли в стене подвала золото на 9 млн евро
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 16:30 16:30
Трампа спрятали в грузовике с едой: раскрыта тайная операция в аэропорту Анкары
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 16:01 16:01
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 14:07 14:07
От нуля до 800 км/ч за 5,3 секунды: китайский маглев установил мировой рекорд
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
+ОПРОС
14 августа, 13:00 13:00
Посмотрели на затмение без очков? Врачи назвали симптомы, которые нельзя игнорировать
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 12:30 12:30
Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 265 человек: спасатели входят в решающие часы поисков
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 11:30 11:30
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов

Латвия

На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 18:20
Тяжелое ДТП в центре Риги: столкнулись полицейский бусик, троллейбус и два авто (дополнено)
14 августа, 10:27
«Код: 825»: Рига отмечает день рождения. Главные праздничные события с 14 по 16 августа
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 09:28 09:28
Улица Альберта и часть Антонияс в Риге на выходных станут пешеходными 
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 08:59 08:59
Более 10 тысяч человек подписались за отмену компенсаций депутатам Сейма на транспорт и жилье
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 08:27 08:27
Летнее тепло возвращается: в пятницу до +26, но вода в море прохладная
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 07:58 07:58
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 20:58 20:58
LVM оштрафовали на 7,86 млн евро за привилегии отдельным лесным компаниям
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 19:58 19:58
В Латвии хотят изменить правила оплаты административных штрафов
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 19:29 19:29
Не пугайтесь военной техники: в Марупе и Ропажи пройдут учения Земессардзе
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 18:55 18:55
Подруга уговорила купить билет, который принес женщине из Огре четверть миллиона
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 17:57 17:57
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма

ЧП

Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
12 августа, 19:57
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
12 августа, 08:58
В Риге Mercedes на большой скорости перелетел через велополосу и врезался в территорию АЗС
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
11 августа, 11:58
Спустя почти 30 лет в Лас-Вегасе начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура
10 августа, 14:00
В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек
7 августа, 20:58
В Риге полиция остановила мужчину на инвалидном кресле с 5,49 промилле алкоголя
6 августа, 16:30
Несколько тревожных задержаний педофилов в Рижском регионе: что известно и есть ли повод для паники
6 августа, 13:02
Эбола приблизилась к городу с 17 миллионами жителей: лодку с 200 пассажирами перехватили у Киншасы в Конго
ВИДЕО
5 августа, 19:28
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков

Бизнес

Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
12 августа, 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
22 июля, 14:28 14:28
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
22 июля, 08:58 08:58
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
21 июля, 20:28 20:28
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии

Культура

Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 20:05
Робби Уильямс признался, что у него диагностировали аутизм
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 19:42
Латвийская Православная Церковь приглашает в Крестный ход в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой: как стать участником
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 18:40
Эффект «Дьявол носит Prada 2»: фильм вызвал настоящий туристический бум в Милане
14 августа, 15:32
Не «Интерстеллар»: этот фильм уже 23 года продолжает „кормить“ Мэтью Макконахи
14 августа, 15:00
„Голосуйте десять раз“ больше не получится: „Евровидение“ хочет изменить правила
14 августа, 14:30
Куда сходить в Риге 14–16 августа: 9 событий большого праздничного уикенда
14 августа, 13:30
Кинозрители выбрали самые скучные фильмы XXI века - в списке «Джокер», «Наполеон» и «Мегалополис»
14 августа, 11:57
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Mixer

Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство
14 августа, 23:05
Девы, Рыбы, Стрельцы и Овны в гороскопе Василисы Володиной на субботу 15 августа
Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство
14 августа, 22:05
11 стрижек около 60, которые подтягивают овал лица
Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство
14 августа, 21:05
7, 14, 11, 22, 19, ?: найдите следующее число за 20 секунд
14 августа, 20:35
Гороскоп на выходные 15-16 августа: кому повезёт с компанией, а кто захочет побыть один
14 августа, 20:05
Кабачковую шаурму теперь делаю на противне: фарш тонко раскатываю на пергаменте, потом остаётся только собрать лаваш
14 августа, 19:05
Юмор за день и аквариум с бегемотами
14 августа, 18:10
Раки, Тельцы, Рыбы и Девы в гороскопе на субботу 15 августа
14 августа, 17:07
Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
13 августа, 12:58
«ПСЖ» снова лучший в Европе: парижане во второй раз подряд выиграли Суперкубок УЕФА
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
12 августа, 19:30
Бриллиант от Роналду: загадка роскошного кольца Джорджины
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
12 августа, 13:30
Сегодня определится обладатель Суперкубка УЕФА: «Астон Вилла» против ПСЖ
12 августа, 08:28
Лионель Месси решил вернуться в «Интер Майами» после похорон отца
10 августа, 19:05
«Фундаментальное нарушение доверия»: УЕФА, АФК и КОНКАКАФ выступили с жестким открытым письмом против Инфантино
10 августа, 11:58
The Daily Telegraph раскрыл детали выплат предполагаемой любовнице Инфантино
10 августа, 07:58
Граудиня и Самойлова завоевали серебро этапа Elite 16 в Гамбурге
9 августа, 18:29
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас