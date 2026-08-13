Ночь Персеид в Риге: Ботанический сад ЛУ приглашает понаблюдать за метеорами и послушать концерт под открытым небом

Сегодня вечером, 13 августа, в Ботаническом саду Латвийского университета в Риге состоится вторая «Ночь Персеид» - специальное мероприятие, во время которого посетители смогут наблюдать метеорный поток, познакомиться с августовским звездным небом и послушать концерт пианиста Рейниса Зариньша.

Вход на территорию мероприятия начнется в 21:00, сама программа продлится до двух часов ночи.

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Мероприятие стало продолжением традиции, которую Ботанический сад ЛУ начал в прошлом году. Первая «Ночь Персеид» собрала более 700 человек, пришедших посмотреть на звездное небо и метеоры. В этом году организаторы подготовили более насыщенную программу.

Почему Персеиды особенно интересны именно сейчас

Персеиды считаются одним из самых известных и ярких метеорных потоков года. В Латвии их максимум в 2026 году приходится на ночь с 12 на 13 августа. При идеальных условиях интенсивность потока может достигать примерно 100 метеоров в час, хотя реальное количество видимых метеоров зависит от места наблюдения, погоды и состояния неба.

Персеиды появляются благодаря комете 109P/Свифта - Туттля. Земля каждый год проходит через область ее орбиты, где остались частицы пыли и другие небольшие фрагменты. Влетая в атмосферу Земли с огромной скоростью, они нагреваются и сгорают, создавая яркие полосы света, которые мы называем «падающими звездами».

На самом деле это не звезды, а небольшие частицы - метеороиды.

Поток получил название Персеиды потому, что его метеоры словно вылетают из области неба рядом с созвездием Персея. Этот участок называется радиантом.

Для наблюдения Персеид 2026 год особенно удачен еще по одной причине: пик потока практически совпал с новолунием. Поэтому яркий лунный свет не будет «засвечивать» небо и скрывать слабые метеоры.

Хорошие условия сохраняются и в ночь с 13 на 14 августа, хотя максимум активности уже пройден

Именно поэтому у посетителей сегодняшней «Ночи Персеид» есть хороший шанс увидеть метеоры, если небо будет ясным.

Почему для этого выбрали Ботанический сад

У Ботанического сада Латвийского университета есть неожиданное преимущество для жителей Риги: на его большой территории практически нет уличного освещения.

Из-за этого обширный луг сада подходит для наблюдения за ночным небом значительно лучше, чем многие другие места в городе. Не нужно ехать далеко за пределы Риги, чтобы хотя бы на несколько часов оказаться в более темной обстановке.

Организаторы предлагают расположиться на траве и спокойно смотреть вверх. Для этого посетителям советуют взять с собой теплое одеяло, спальный мешок или складной стул.

Сначала - астрономия, потом музыка

Вечер начнется с рассказа астронома Латвийского университета Виталия Кузмова. Он расскажет о наиболее интересных астрономических событиях этого лета и о том, что можно будет увидеть в небе в течение ночи.

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После этого посетители смогут отправиться на экскурсию по созвездиям. Совместно с проектом ieskaties.lv организаторы предлагают познакомиться с расположением созвездий, а затем посмотреть на ночное небо через телескопы.

То есть вечер рассчитан не только на тех, кто уже хорошо разбирается в астрономии. Специалисты помогут понять, куда именно смотреть и что можно увидеть без специального оборудования.

Если у кого-то есть собственный телескоп, его также можно взять с собой.

Концерт под звездами

Кульминацией вечера станет концерт пианиста Рейниса Зариньша, подготовленный специально для «Ночи Персеид».

В программе - произведения композиторов разных эпох и поколений. Среди авторов, которых упоминает сам пианист, - Иоганн Себастьян Бах, Фредерик Шопен, Имант Земзарис, Андрис Аузниекс, Филип Гласс и Валентин Сильвестров. Музыка должна стать своеобразным продолжением ночного наблюдения за небом - более спокойной и созерцательной частью программы.

Рейнис Зариньш - один из известных латвийских пианистов, пятикратный лауреат Латвийской музыкальной премии и кавалер ордена Трёх звёзд. Он выступал, в частности, в амстердамском Консертгебау, нью-йоркском Карнеги-холле и лондонском Уигмор-холле.

Что взять с собой

Поскольку мероприятие продлится до двух часов ночи, организаторы советуют заранее подготовиться.

С собой стоит взять:

тёплый плед, спальный мешок или складной стул

термос или корзинку для пикника

средство от комаров

при наличии - собственный телескоп

На территории в течение вечера можно будет купить напитки. Для посетителей на инвалидных колясках предусмотрена специально оборудованная зона.

Где и когда

Ботанический сад Латвийского университета: Рига, улица Яня Штайнхауэра, 2.

Билеты продаются в ограниченном количестве через Biļešu paradīze. На странице мероприятия ЛУ указана стоимость 15 евро.

Организаторы предупреждают, что при сильных осадках мероприятие могут перенести или отменить. Перед поездкой стоит проверить актуальную информацию на сайте Ботанического сада ЛУ.

И еще важный момент: Персеиды можно наблюдать не только сегодня. Хотя пик приходится на ночь 12-13 августа, метеорный поток продолжается ещё некоторое время, поэтому при ясном и достаточно темном небе «падающие звезды» можно увидеть и в последующие ночи августа.