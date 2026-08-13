Не пугайтесь военной техники: в Марупе и Ропажи пройдут учения Земессардзе

В выходные, 15 и 16 августа, жители Марупского и Ропажского краев могут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. Пугаться не стоит: в этих районах пройдут плановые учения Земессардзе. В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе. Учения состоятся в окрестностях Каги, Циелавы, Тренчи, Лапсы, Дзилнуциемса и Божи.

Еще одни занятия пройдут в районе Цекуле Ропажского края. Там будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача - поддерживать боевые навыки и готовность подразделения действовать в разных ситуациях.

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Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники, а также военнослужащих и ополченцев. В Земессардзе подчеркивают, что такие тренировки проходят круглый год и включают различные тактические задачи.

Вступить в Земессардзе могут граждане Латвии старше 18 лет, владеющие государственным языком как минимум на уровне B1 и соответствующие требованиям по состоянию здоровья.