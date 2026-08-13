На трассе Юрмала - Талси строят временную объездную дорогу: движение восстановят до конца августа

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В Дурсупе началось строительство временной объездной дороги, которая позволит восстановить движение на поврежденном из-за ливней участке трассы Юрмала-Талси (P128), сообщает LETA со ссылкой на «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

В настоящий момент на участке проводятся землеройные работы, вырубаются мешающие строительству деревья и кустарники.

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Временная объездная дорога будет с гравийным покрытием, движение по ней организуют в реверсивном режиме и будут регулировать светофором.

Планируется, что движение по трассе Юрмала-Талси с использованием объездного участка будет восстановлено до конца августа. Общая стоимость работ составит до 100 000 евро. Работы выполняет AS «LAU Infra grupa».

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Продолжается также разработка технического решения для восстановления размытого участка трассы Юрмала-Талси. Инженеры LVC рассмотрели возможные варианты и пришли к выводу, что сохранять существующие водопропускные трубы, построенные в 1987 году, технически и экономически нецелесообразно. Их железобетонные элементы находятся в плохом техническом состоянии, а из-за воздействия паводковых вод неравномерно сместились и просели.

Устранить повреждения на трассе Юрмала-Талси планируется до конца года. В случае неблагоприятных погодных условий верхний слой асфальта будут укладывать в следующем году, сообщает LVC.

Как сообщалось ранее, в ночь с 21 на 22 июля из-за паводковых вод пострадали также несколько государственных местных автодорог в окрестностях Талси. Общие расходы на устранение последствий ливней на государственных дорогах оцениваются примерно в 600 000 евро.