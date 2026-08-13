На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма

На портале общественных инициатив ManaBalss.lv собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма за аренду жилья и транспортные расходы. Для рассмотрения инициативы парламентом необходимо 10 000 подписей, сейчас ее поддержали более 8800 человек.

Авторы предложения считают несправедливым, что депутаты получают возмещение расходов, которые многие другие работники оплачивают самостоятельно. В качестве примера приводятся медики, социальные работники и педагоги, которым приходится ездить на работу из других регионов или снимать жилье в другом городе.

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По мнению инициаторов, законодательство не обязывает работодателей компенсировать сотрудникам аренду жилья или транспорт. Поэтому депутаты Сейма, как считают авторы инициативы, не должны получать в этом отношении особые условия по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора.

Отдельно в инициативе говорится о ситуации с государственным бюджетом. На фоне нехватки средств в здравоохранении, образовании и сфере внутренней безопасности авторы считают сохранение таких выплат не отвечающим интересам общества.

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Отмена компенсаций, по мнению инициаторов, позволила бы сэкономить средства налогоплательщиков и направить их на более важные нужды. Кроме того, депутаты таким образом могли бы продемонстрировать солидарность с жителями страны. Сам депутатский мандат автор инициативы предлагает рассматривать прежде всего как должность доверия и чести, а не источник дополнительных материальных преимуществ.

Размер нынешних выплат показывает, что речь идет о заметной сумме. Только в июне депутаты Сейма получили в общей сложности 22 419,53 евро компенсаций: 13 732,98 евро пришлось на аренду жилья, еще 8686,55 евро - на транспортные расходы.

Максимальная компенсация за аренду жилья в июне составила 800 евро. Самая крупная выплата транспортных расходов достигла 486,04 евро.