LVM оштрафовали на 7,86 млн евро за привилегии отдельным лесным компаниям

Совет по конкуренции оштрафовал государственную компанию Latvijas valsts meži (LVM) на 7,86 млн евро. Причиной стали долгосрочные договоры на лесозаготовку, которые давали отдельным компаниям доступ к определенным объемам древесины и правам на заготовку без публичных аукционов.

В результате, по оценке Совета, партнеры LVM оказывались в более выгодном положении, чем остальные участники рынка. Пока одни компании могли рассчитывать на заранее предусмотренные объемы, другим приходилось конкурировать за ограниченное количество древесины на торгах.

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Речь идет о Pata Saldus, Pata Strenči, Pata Jēkabpils, Berivs, Krebsar и ACA Timber. Совет считает, что такая система снижала для этих предприятий предпринимательские риски и одновременно ограничивала доступ конкурентов к хвойному пиловочнику. Последствия, как указывает ведомство, затронули и связанные с этим рынки.

Теперь LVM должна прекратить предоставление подобных преимуществ. Компании также предписано организовать продажу древесины так, чтобы все заинтересованные участники рынка получили равные возможности.

Проблема, однако, возникла задолго до нынешнего решения. По данным Совета по конкуренции, в 2023 году действовали 11 долгосрочных договоров на лесозаготовку. Срок самого продолжительного из них рассчитан до 2096 года.

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Официальное расследование Совет начал в феврале 2026 года, но обсуждать ситуацию с LVM начал еще в конце 2024-го. Ведомство неоднократно призывало компанию устранить возможное нарушение принципа конкурентной нейтральности. В 2025 году к поиску решения подключилось Министерство земледелия, однако предложений, которые Совет счел бы достаточными для устранения проблемы, так и не получил.

В LVM настаивают, что компания не создавала эту систему. Спорные договоры появились еще до образования Latvijas valsts meži: их заключили структуры Госслужбы леса, а затем передали LVM вместе с соответствующими обязательствами. Сама компания, подчеркивают в LVM, новых подобных соглашений не заключала, а лишь администрировала исторические договоры.

Их происхождение связано с периодом после восстановления независимости Латвии. Тогда соглашения должны были обеспечить стабильность предприятиям первичной переработки древесины во время приватизации. Некоторые договоры позднее изменили, но часть из них продолжает действовать и сегодня, позволяя отдельным компаниям получать древесину вне публичных аукционов.

Именно эта многолетняя система в итоге стала основанием для штрафа почти в 8 млн евро.