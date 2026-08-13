Кибератака на CSDD: злоумышленники получили доступ к данным старых платежных квитанций

В выходные Дирекция безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) подверглась кибератаке. Злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационной системе дирекции и извлечь данные из исторических платежных квитанций за услуги CSDD, сообщила дирекция агентству LETA.

Полученная злоумышленниками информация включала также отдельные персональные данные. В частности, это могли быть персональный код или регистрационный номер, имя и фамилия человека либо название компании, информация о платеже и дате его совершения, государственный регистрационный номер автомобиля и адрес.

Читайте нас также Google News Facebook

Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс предупредил, что полученные в результате атаки данные могут в дальнейшем использоваться для целевых попыток мошенничества.

«Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества», - заявил Тейванс.

CSDD предупреждает о мошеннических сообщениях

В связи с этим CSDD и CERT.LV призывают жителей Латвии быть особенно внимательными при получении электронных писем, SMS или других сообщений, якобы отправленных от имени CSDD.

Если такое сообщение вызывает сомнения, рекомендуется проверить его подлинность и самостоятельно уточнить информацию на официальном сайте электронных услуг CSDD - e.csdd.lv.

При этом непосредственно работа CSDD в результате кибератаки не была нарушена.

Очные и электронные услуги дирекции предоставляются в обычном режиме

ИТ-команда CSDD совместно с CERT.LV уже остановила кибератаку. Кроме того, специалисты внесли ряд изменений в систему безопасности, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Читайте

Руководитель ИТ-департамента CSDD Марис Пуриньш сообщил, что методы и каналы, которые использовали злоумышленники, были выявлены и полностью заблокированы.

При этом CSDD продолжает сотрудничество с CERT.LV для оценки последствий атаки и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Пуриньш отдельно подчеркнул, что имена пользователей и пароли клиентов не пострадали. Поэтому клиентам CSDD не требуется предпринимать каких-либо дополнительных действий в связи с инцидентом.

Расследование инцидента продолжается. CERT.LV совместно с CSDD устанавливает все обстоятельства произошедшего и анализирует последствия атаки.

По предварительным данным, кибератака была целенаправленной, а ее проведению предшествовала определенная подготовка.

По словам Тейванса, характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствуют о высокой технической компетентности злоумышленников.

CSDD уже проинформировала другие компетентные государственные учреждения, в том числе Инспекцию данных Латвии, которая участвует в работе по устранению последствий кибератаки.

CSDD - государственное акционерное общество, отвечающее за широкий спектр услуг в сфере транспорта. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские удостоверения, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги автомобилистам.