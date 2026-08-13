Из Риги в Царникаву: открывается новая 11-километровая велодорожка за 6,2 млн евро

В Адажском крае сегодня, 13 августа, официально откроют новую велосипедную дорожку по маршруту Рига-Царникава протяженностью 11,4 километра, сообщает агентство LETA.

Одновременно состоится открытие мобильного пункта «Царникава», который должен упростить пересадку между разными видами транспорта. После церемонии для участников организуют общий велозаезд до Калнгале.

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Церемония открытия начнется в 17:30 на перекрестке улиц Ояра Вациетиса и Стацияс в Царникаве, напротив дома №11 по улице Стацияс. После официальной части участники отправятся на велосипедах в сторону Калнгале, где в 19:00 состоится музыкальный пикник с певцом Мартиньшем Кантерсом.

Новый велопуть соединяет границу Риги с Царникавой и проходит в основном вдоль железной дороги.

Маршрут начинается от границы Риги и идет до железнодорожной станции Калнгале. В Калнгале велодорожка продолжается по расширенной улице Ванагу до региональной дороги Рига-Царникава-Адажи (P1).

Далее маршрут проходит по морской стороне дороги P1 - от улицы Ванагу в Калнгале до самой Царникавы.

Таким образом, новый участок создает непрерывное велосипедное соединение между Ригой и населенными пунктами Адажского края.

Большая часть маршрута имеет асфальтовое покрытие, а на территории Царникавы отдельные участки выполнены из брусчатки.

Велосипед плюс поезд

Важная часть проекта - не только сама велодорожка, но и мобильный пункт «Царникава».

Идея таких пунктов заключается в том, чтобы человек мог комбинировать разные виды транспорта - например, приехать к железнодорожной станции на велосипеде, оставить его и продолжить поездку поездом.

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Для жителей Царникавы, Калнгале и других населенных пунктов это может стать дополнительной альтернативой поездкам на автомобиле в Ригу. Проект изначально задумывался именно как часть развития так называемой «зеленой мобильности» в Рижской агломерации. Его цель - создать непрерывную велосипедную инфраструктуру между населенными пунктами и улучшить возможности для ежедневных поездок без автомобиля.

Проект стоил более 6,2 млн евро

Строительство веломаршрута Рига-Царникава реализовано в рамках проекта «Строительство магистральной велосипедной инфраструктуры в приоритетном коридоре Рига- Царникава».

Проект финансируется в рамках европейского Механизма восстановления и устойчивости (фонда восстановления).

Согласно актуальной информации Адажского края, общая стоимость проекта составляет 6 237 673 евро. Из них 3 904 620 евро - финансирование из фонда восстановления ЕС, а еще 2 333 053 евро - финансирование самоуправления.

На официальном портале европейских фондов также подтверждается объем финансирования ЕС - 3 904 620 евро.

Строительные работы выполнила компания SIA «Tilts». Проект реализует Адажское краевое самоуправление.

Новая дорожка важна не только для тех, кто ездит на велосипеде ради спорта или отдыха.

Маршрут Рига-Царникава задуман как часть более широкой транспортной системы Рижского региона. Велосипед здесь рассматривается как полноценный способ ежедневного передвижения и как дополнение к железнодорожному транспорту.