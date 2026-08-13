Билеты на поезда «Vivi» теперь можно регистрировать в мобильных приложениях

С сегодняшнего дня пассажиры поездов Vivi могут регистрировать электронные билеты непосредственно в мобильном приложении, сообщает агентство LETA со ссылкой на «Pasažieru vilciens» (PV).

Электронные билеты можно регистрировать в мобильных приложениях «Vivi Latvija» и «Mobilly».

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После посадки в поезд пассажирам больее не обязательно искать регистратор билетов или обращаться к кондуктору - зарегистрировать билет можно сразу в телефоне.

Отмечается, что в приложениях можно зарегистрировать электронные билеты как на поездки в электропоездах, так и в дизель-поездах. Это касается также проездных билетов и билетов на провоз багажа, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением.

Для билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением, порядок регистрации не изменится: их по-прежнему необходимо регистрировать непосредственно в поезде в соответствии с установленным самоуправлением порядком учета поездок.

В PV отмечают, что регистрация билетов в мобильном приложении является очередным этапом цифровизации услуг компании. Данные о регистрации билетов помогают оценивать пассажиропоток и спрос на разных рейсах, чтобы совершенствовать планирование движения поездов.

По данным PV, новое решение также сделает поездки удобнее для пассажиров с ограниченной мобильностью, пожилых людей, родителей с детскими колясками, пассажиров с большим количеством багажа и всех, кому может быть сложно передвигаться по салону поезда.

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Процесс регистрации билета в приложениях «Vivi Latvija» и «Mobilly» одинаковый. После посадки в поезд пассажиру нужно открыть билет в приложении и и провести пальцем по кнопке подтверждения вправо. После этого действия в приложении появится информация подтверждающая регистрацию и время, в которое она была сделана.

Для использования новой функции необходимо обновить приложения до последней версии.

Разовый билет можно зарегистрировать в день его действия с 3:00 до прибытия следующего рейса на конечную станцию. Если пассажир опоздал на запланированный рейс, билет будет действителен и для следующего рейса по тому же маршруту в соответствии с правилами использования билетов.

Если приобретено несколько билетов, каждый из них необходимо зарегистрировать отдельно, отмечают в PV.

Проездной билет можно зарегистрировать в любое время в течение срока его действия. Перед каждой поездкой его необходимо регистрировать повторно, нажав кнопку «Зарегистрировать билет для новой поездки».

Единый билет Риги, в свою очередь, регистрируется только после посадки в поезд.