Абу Мери: вместо новой больницы в Риге нужны дополнительные койки

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В Риге не следует открывать еще одну больницу, однако в уже существующих медицинских учреждениях необходимо создать дополнительные койко-места, заявил министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери (JV) в эфире передачи «Rīta panorāma» на Латвийском телевидении, сообщает LETA.

Такое мнение министр высказал в ответ на вопрос о том, почему у приемного отделения Клинической университетской больницы им. Страдиня периодически образуются очереди из машин скорой помощи.

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Абу Мери признал, что такие ситуации возникают очень редко - несколько раз в год. По его словам, их можно уменьшить или предотвратить, улучшив внутреннюю организацию работы больницы Страдиня.

На вопрос, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно. Он отметил, что в таком случае вновь возникла бы проблема нехватки специалистов.

Вместо этого, по мнению Абу Мери, в уже существующих небольших больницах следует увеличить количество койко-мест для ухода за хроническими пациентами. Это позволило бы снизить нагрузку на университетские больницы.

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«Мы готовы вместе с Национальной службой здравоохранения и государством искать возможности для финансирования дополнительных коек, поскольку сейчас мы и так платим университетским больницам за койко-место больше, чем это стоило бы в местной больнице», - сказал Абу Мери.

Таким образом, например, жители Риги после операций в университетской больнице могли бы восстанавливаться в небольших местных больницах.

«Аналогично у нас сейчас есть 70 коек, которые, например, предлагает пациентам «Latvijas Jūras medicīnas centrs»», - отметил министр здравоохранения.

Он добавил, что университетские больницы уже сотрудничают в этом направлении с другими небольшими больницами, в том числе в регионах.

По словам министра, для увеличения количества таких койко-мест не потребуется дополнительное финансирование. Средства можно было бы перераспределить из университетских больниц, которые благодаря переводу пациентов, соответственно, сократили бы свои расходы.