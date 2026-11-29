Токсичные отношения не только разрушают самооценку и уверенность в себе, но и могут оказывать физическое воздействие на мозг, предупреждает клинический психолог Сьюзан Спайсер, которая утверждает, что 95 процентов ее пациентов являются жертвами нарциссического насилия.

Спайсер - нейропсихолог и специалист по лечению травм. В интервью газете New York Post она объяснила, что нарциссическое расстройство личности - это не то же самое, что обычное слово «нарциссист» для обозначения человека, чрезмерно самомнящего себе. Это клиническое состояние, при котором человек испытывает завышенное чувство собственной важности и постоянную потребность во внимании и признании. Оно характеризуется чрезмерной эксплуатацией других, манипуляциями, перекладыванием вины и избеганием ответственности.

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По ее словам, этот вид насилия затрагивает четыре отдела мозга: гиппокамп, миндалевидное тело, префронтальную кору и околоводопроводное серое вещество.

Гиппокамп чувствителен к гормону стресса кортизолу и может уменьшаться в размерах. Исследования показывают, что длительный стресс фактически уменьшает эту структуру. Гиппокамп играет ключевую роль в преобразовании кратковременной памяти в долговременную, поэтому это может объяснить, почему многим жертвам трудно вспомнить детали пережитого насилия.

Миндалевидное тело, центр страха, запускающий реакцию «бей или беги», напротив, может увеличиваться в размерах.

«Это полезно, когда вы находитесь в непосредственной опасности, помогая вам убежать от медведя. Это бесполезно, когда оно постоянно стимулируется, например, когда вы стоите в очереди в продуктовом магазине и ваша миндалевидная железа чрезмерно активна», - говорит Спайсер.

Именно поэтому жертвы часто постоянно ищут угрозы вокруг себя, чувствительны к громким звукам и чрезмерно анализируют выражения лиц других людей. Повышенная активность миндалевидного тела также снижает активность префронтальной коры, которая отвечает за рациональное мышление, принятие решений и социальное поведение. Именно поэтому жертвы испытывают трудности с концентрацией внимания, функционированием и принятием решений после конфликта с нарциссом. Околоводопроводное серое вещество связано с обработкой угроз и остается активным до тех пор, пока человек не переработает травму.

«Это превращает нас в сотрудников службы безопасности аэропорта. Каждый - террорист, пока не доказано обратное», - оживлённо объясняет Спайсер.

Если насилие продолжается достаточно долго, стресс может привести к комплексному посттравматическому стрессовому расстройству (КПТСР). Возможные физические симптомы включают: проблемы со сном и тревожность, учащенное сердцебиение, чувство стеснения в груди, головокружение и повышенный риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний, потливость и одышку,

боли в суставах, головные боли и мышечное напряжение, тошноту, расстройство пищеварения и боли в желудке.

Благодаря нейропластичности изменения в мозге, вызванные этим видом насилия, полностью обратимы. Прекращение насилия и использование методов регуляции нервной системы могут уменьшить увеличенную миндалевидную железу и помочь гиппокампу восстановиться.